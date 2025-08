Google lance une IA surpuissante qui réfléchit à plein de choses en même temps

Google lance un nouveau modèle d'IA ultra performant. Baptisé Gemini 2.5 Deep Think, celui-ci introduit une nouvelle façon de raisonner – en considérant simultanément de multiples idées et réflexions avant de donner sa réponse.

Le nouveau modèle Gemini 2.5 Deep Think que vient de dévoiler Google change la donne à plus d'un titre. Déjà dévoilé en mai en marge du Google I/O 2025, c'est le plus complet jamais crée par la firme. Plutôt que de proposer des réponses assez rapidement comme les autres modèles Gemini 2.5, Deep Think peut réfléchir plusieurs heures à un problème avant de donner sa réponse. En échange, l'utilisateur obtient une réponse plus fiable et exhaustive, qui est le fruit d'une vraie recherche.

Il faut dire que Deep Think ne réfléchit pas vraiment comme les autres. Son fonctionnement repose sur l'agentisation. Autrement dit, il est capable de raisonner en considérant de multiples choses de façon simultanée. Un procédé, certes, gourmand en ressources de calcul, mais incroyablement efficace. Il vient d'ailleurs de remporter cette année la médaille d'or aux Olympiades Internationales de Mathématiques.

Le nouveau modèle Gemini 2.5 Deep Think montre comment les IA réfléchiront demain

Google explique avoir largement perfectionné Gemini 2.5 Deep Think depuis sa présentation. Le problème des modèles contenant toujours plus de paramètres est en effet qu'ils tendent à “halluciner”, ce qui aboutit à plus d'erreurs. Pour éviter cela, la firme dit avoir développé de “nouvelles méthodes de renforcement de l'apprentissage” permettant à l'IA de ne pas se perdre dans ses pensées.

Le modèle a également été confié à un groupe de mathématiciens lauréats des Olympiades, ainsi qu'à des académiciens. De quoi les aider dans leurs travaux de recherche. Mais aussi et surtout recueillir un précieux retour permettant d'améliorer encore plus l'exactitude des réponses. “Deep Think peut [désormais] aider les gens à s'attaquer à des problèmes qui requièrent un esprit créatif, une planification stratégique, ainsi que d'améliorer le raisonnement dès que nécessaire, étape par étape”, détaille Google sur son blog.

Gemini 2.5 Deep Think est disponible dès maintenant pour les abonnés éligibles. Hélas, comme ce modèle utilise beaucoup de puissance de calcul, Google réserve pour le moment son usage aux abonnés Gemini Ultra. Un tiers orienté vers les professionnels qui coûte 250 € par mois. La formule donne également accès à toutes les dernières IA génératives les plus impressionnantes, en particulier Veo 3 qui créé des séquences vidéo particulièrement réalistes.