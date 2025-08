Cette IA révolutionnaire de Google crée un jeu vidéo complet avec un simple prompt

Les équipes de DeepMind dévoilent une nouvelle version de leur IA capable de créer un jeu vidéo à partir de prompts : Genie 3. Entre interaction en temps réel, meilleure mémoire et réalisme plus poussé, les progrès sont révolutionnaires.

Google et l’intelligence artificielle, c’est une histoire qui dure. La firme de Mountain View cherche à s’imposer sur ce créneau et, pour ce faire, investit énormément dedans. Et s’il y a un secteur de l’IA sur lequel Google compte bien ne pas être en reste, c’est celui des jeux vidéo.

En 2024, DeepMind, la division de Google spécialisée dans l'IA, lançait Genie, une IA capable de créer des jeux vidéo à partir de ce que vous lui fournissez, mais aussi SIMA, une IA capable de jouer aux jeux vidéo comme un humain. Les équipes de DeepMind n’ont cessé d’améliorer leur modèle de génération de monde. En un an, les progrès sont tels que le géant de Mountain View vient d’en annoncer une nouvelle version : Genie 3.

Genie 3 : l’IA de Google qui permet l'interaction en temps réel, avec une meilleure mémoire et un réalisme plus poussé

Google Deepmind dévoile Genie 3, un modèle d’IA générant entièrement des mondes interactifs grâce à un prompt et dans lesquels vous pouvez vous mouvoir comme dans un jeu vidéo. Et en seulement quelques mois, les différences avec Genie 2 sont significatives. Sur Reddit, certaines personnes impressionnées par la rapidité à laquelle vont les progrès déclarent même : « À ce rythme, on pourra créer GTA 7 avant même que GTA 6 ne sorte. »

Avec Genie 3, la mémoire et le réalisme ont été améliorés. Les utilisateurs pourront générer des mondes d’une résolution de 720p (contre 360p pour Genie 2), permettant une interaction continue de quelques minutes (contre quelques secondes pour Genie 2) et cette fois-ci en temps réel à 24 images par seconde. Par exemple, si vous générez un monde où vous peignez un mur, les traces de rouleau resteront à la même place, même si vous détournez le regard. Aussi, DeepMind prévoit pour Genie 3 des « événements mondiaux promptables » permettant à l’utilisateur de modifier les conditions météorologiques de son monde ou d’ajouter personnages et objets.

Bien que Genie 3 représente une avancée majeure, l’IA affiche des limites : elle est incapable, pour l’instant, de simuler parfaitement des lieux réels, « un texte clair et lisible n’est souvent généré que s'il est fourni dans la description du monde d'entrée », et la durée d’interaction reste bien loin des heures prolongées de jeux vidéo créés par des développeurs. Pour le moment, l’IA n’est disponible que pour un petit groupe d’universitaires et de créateurs en accès anticipé – afin d’en évaluer les risques et de les atténuer, d’après Google. Mais la firme de Mountain View étudie comment la rendre accessible à davantage de testeurs. Cependant, n’oublions pas toutes les questions éthiques que soulève le développement des IA.