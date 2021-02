Cette nouvelle extension bloque les sites qui utilisent Facebook, Google, Amazon ou Microsoft

Une nouvelle extension Chrome et Firefox baptisée Big Tech Detective permet de se rendre compte à quoi ressemblerait internet sans les services et API de Facebook, Google, Amazon et Microsoft. De quoi mieux réaliser à quel point le fonctionnement des sites internet est dépendant des GAFAM.

Conçue par The Economic Security Project, l'extension Big Tech Detective pour Chrome et Firefox met en évidence et bloque tous les sites qui utilisent un service ou une API de Facebook, Google, Microsoft ou Amazon. Le but n'est pas vraiment d'utiliser l'extension au jour le jour – si par mégarde il vous prenait de la tester, et que vous activez le blocage des sites, on vous prévient : la majeure partie du web utilise justement un ou plusieurs services ou API des GAFAM et seront donc bloqués.

Par défaut, cependant, l'extension se contente d‘afficher une popup qui liste toutes les requêtes liées à une IP appartenant à l'un des GAFAM. Son but est donc moins d'être réellement utilisée que de mettre visuellement le doigt sur l'emprise qu'ont les GAFAM sur le web. On constate que même des sites comme DuckDuckGo s'avèrent envoyer des requêtes à Google et Microsoft. Ce qui ne veut pas dire que ces sites font forcément quelque chose de mal.

Big Tech Detective permet de se rendre compte à quel point internet serait un désert sans les GAFAM

De nombreux sites utilisent par exemple l'API Google Fonts pour avoir de belles polices de caractères, et l'hébergement Amazon Web Services ou Microsoft Azure pour des raisons pratiques. Et on se rend vite compte à quel point se passer totalement de ces entreprises est irréaliste. L'ensemble des plateformes de streaming légal ne fonctionneraient pas sans les services des GAFAM – on imagine au passage que les sites pirates bardés de pubs et de trackers sont tout aussi dépendants de leurs services.

Et c'est, vous vous en doutez, tout aussi vrai pour le commerce en ligne, l'ensemble des sites d'information (dont le notre), et presque tous les services de cloud (sauf iCloud). Notez, en outre, que cette extension ne fait que signaler la présence de connexions à des IP enregistrées chez ces entreprises. Elle n'empêche pas les sites de vous pister – en fait, même en mode “blocage” Big Tech Detective n'empêche pas les ressources du site de se charger en arrière-plan.

Si vous souhaitez limiter le pistage par les GAFAM et bloquer leurs API et trackers, il existe pour cela d'autres extensions. Notamment NoScript ou Ghostery. Il faut néanmoins relever que l'économie du web, dont le site que vous lisez fait partie, est financée pour l'essentiel par la publicité, et que le blocage à grande échelle des publicités peut aussi avoir des effets délétères comme réduire l'indépendance des sites vis à vis des marques, mettre à mal le modèle de la gratuité, ou encore mettre des petites et moyennes entreprises dans de grosses difficultés.

C'est pourquoi nous vous prions de considérer, si vous bloquez les publicités sur internet, d'ajouter les sites que vous aimez, comme Phonandroid.com, à votre liste d'exceptions. Pour tester l'extension Big Tech Detective, rendez-vous sur le lien ci-dessous et suivez les instructions (en Anglais) pour l'ajouter à Chrome et Firefox.

Cliquez ici pour installer Big Tech Detective dans Chrome ou Firefox