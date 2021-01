DuckDuckGo bat un nouveau record et profite du scandale WhatsApp

100 millions de requêtes quotidiennes pour DuckDuckGo, un record pour le moteur de recherche respectueux de la vie privée qui a de plus en plus la cote. En pleine affaire WhatsApp, le moteur profite surtout de l'inquiétude des internautes à l'égard de leur vie privée.



La croissance rapide du moteur de recherche DuckDuckGo se confirme. Fin 2018, DuckDuckGo franchissait la barre des 30 millions de requêtes par jour. Début 2021, un peu plus de deux ans plus tard, c'est le seuil symbolique des 100 millions de recherches quotidiennes que célèbre le service.

La performance a été réalisée le 11 janvier 2021. Les jours suivants, DuckDuckGo est retombé sous les 100 millions de requêtes, mais au vu de la courbe de la plateforme, elle devrait rapidement parvenir à se stabiliser au-dessus de cette marque.

Signal, Telegram, DuckDuckGo : les alternatives respectueuses de la vie privée cartonnent

On peut légitimement penser que les nouvelles préoccupations liées à la vie privée qui ont émergé ces derniers jours et qui ont causé un exode des utilisateurs WhatsApp vers des applications de messagerie concurrentes comme Signal ou Telegram (Signal est devenu l'app la plus téléchargée sur le Play Store et l’App Store) ont provoqué ce regain d'intérêt envers DuckDuckGo.

Pour rappel, le moteur de recherche promet de ne pas exploiter les données personnelles des utilisateurs, contrairement à Google et compagnie qui les utilisent à, notamment, des fins publicitaires.

Ce n'est pas la première fois que DuckDuckGo voit les utilisateurs se tourner vers lui après une polémique ou un scandale lié à la vie privée. En 2012, Google avait modifié ses conditions d'utilisation relatives aux données personnelles, offrant un premier coup de boost à DuckDuckGo. Idem en 2013 après les révélation d'Edward Snowden.

Ensuite, la plateforme avait profité d'une intégration à Safari et Firefox en tant que possibilité de moteur de recherche par défaut parmi d'autres pour continuer à se faire connaître. C'était en 2014, et DuckDuckGo a vraiment décollé à cette période. Enfin, début 2018, une mise à jour apportait de nouvelles fonctionnalités de protection des informations personnelles. Très bien reçue, elle a aussi contribué à l'envolée du moteur de recherche jusqu'aux récents épisodes.

Source : DuckDuckGo