Cette nouvelle Bose chez la Fnac promet un son puissant et une portabilité exceptionnelle à moins de 200€

Découvrez la Bose SoundLink Flex 2ème génération, l’enceinte portable qui allie qualité sonore exceptionnelle et robustesse. Flottante, résistante à l'eau et facile à transporter, elle vous accompagne partout pour faire vibrer votre musique. Ne manquez pas cette nouveauté chez la Fnac !

La musique vous appelle, et avec la Bose SoundLink Flex 2ème génération, c'est l'occasion rêvée de l'emmener partout avec vous. Disponible chez la Fnac au prix de 179,99 €, cette enceinte sans fil portable allie performance audio de haute qualité et design compact, parfaite pour accompagner toutes vos aventures. Flottante, avec un son d'exception et facile à tenir dans une seule main, focus sur cette nouveauté chez la Fnac.

Emportez votre musique partout avec la Bose SoundLink Flex

La SoundLink Flex offre un son haute fidélité, clair et équilibré, avec des basses profondes qui surprennent pour une enceinte aussi légère. Grâce à l'égalisation réglable accessible via l'application Bose, vous pouvez ajuster le son selon vos préférences, qu'il s'agisse de plus d’aigus pour une mélodie envoûtante ou de basses pour une ambiance festive. Peu importe où vous vous trouvez, cette enceinte est prête à faire vibrer votre playlist.

Conçue pour les aventuriers, la SoundLink Flex se glisse facilement dans votre main ou votre sac à dos. Son poids léger et sa lanière robuste vous permettent de l'emporter partout, tandis que son autonomie allant jusqu'à 12 heures vous garantit une fête ininterrompue. La musique ne s’arrête jamais avec la SoundLink Flex !

Ne laissez pas la peur d'un petit accident vous freiner. Avec un indice de protection IP67, cette enceinte est résistante à l'eau et à la poussière, et elle flotte même ! Que vous soyez à la plage ou au bord de la piscine, un plongeon imprévu ne mettra pas en péril votre expérience sonore. Sa coque robuste en silicone est conçue pour résister aux chutes, aux chocs et à la rouille, pour que votre musique vous accompagne sans souci.

Restez connecté où que vous soyez grâce à la technologie Bluetooth 5.3, qui assure une connexion fiable jusqu'à 9 mètres. La SoundLink Flex peut être jumelée à plusieurs appareils à la fois, permettant à chacun de partager la responsabilité de la playlist. Que vous soyez en solo ou en groupe, la musique est toujours à portée de main.

Pour une expérience sonore encore plus immersive, il est possible de jumeler deux enceintes Bose compatibles. Que ce soit en mode Stéréo pour une ambiance plus directionnelle ou en mode Soirée pour une diffusion uniforme, la SoundLink Flex vous permet de vivre vos moments musicaux à fond. Pas besoin de télécharger d'application, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de raccourci de chaque enceinte.

Que vous la posiez verticalement, horizontalement ou même suspendue, la SoundLink Flex s'adapte à toutes les positions. Grâce à la technologie PositionIQ, elle ajuste automatiquement sa performance en fonction de son orientation, garantissant ainsi un son optimal peu importe votre installation.