Cette nouveauté phare du Bluetooth 6.0 fonctionne déjà sur Android 15

La prochaine version d'Android ne perd pas de temps et intègre déjà l'une des fonctionnalités majeures du nouveau standard Bluetooth 6.0. Voici de laquelle il s'agit et surtout à quoi elle sert.



Ce n'est pas tous les jours que l'on assiste à la naissance d'un nouveau standard. On y a pourtant droit régulièrement à défaut de fréquemment, avec par exemple l'arrivée de la 5G il y a quelques années, du Wi-Fi 6 et maintenant du Wi-Fi 7. Le dernier en date est très largement utilisé par nos appareils connectés, même si on a tendance à y prêter moins d'attention : le Bluetooth 6.0. Cette norme de communication sans fil est une évolution majeure de la précédente à tous les niveaux, bien que la vitesse des échanges de données reste identique.

Une fois deux de vos appareils connectés via le Bluetooth 6.0, ces derniers profiteront d'un temps de latence réduit et de transmissions de données optimisées, plus fiables. Le tout consommera moins d'énergie qu'actuellement, ce qui en plus d'augmenter l'autonomie des objets va améliorer leur durée de vie globale. Reste bien sûr la nouveauté la plus intéressante : le Channel Sounding, ou Sondage de Canal en français. Elle est à peine sortie qu'Android 15 la prend déjà en charge.

Android 15 est déjà prêt pour l'une des meilleures nouveautés du Bluetooth 6.0

Sans rentrer dans les détails techniques, rappelons que le Channel Sounding est une technologie proche de l'Ultra Wide Band (UWB). On retrouve cette dernière dans l'AirTag d'Apple par exemple, et c'est actuellement la meilleure façon de localiser un appareil perdu ou volé. Elle est cependant peu répandue. Le Sondage de Canal mesure très précisément la distance entre deux objets connectés, avec une marge d'erreur comprise en 10 et 30 cm.

Sécurisé, il permet aussi aux clés numériques de ne fonctionner qu'avec les personnes autorisées pendant des plages horaires définies à l'avance. Il faudra bien sûr attendre la mise en vente d'appareils compatibles avec le Bluetooth 6.0, mais la bonne nouvelle est que nos smartphones sous Android 15 seront déjà prêts à les exploiter. De quoi donner un coup de fouet à la fonction Localiser mon appareil.

Source : Android Authority