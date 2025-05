Apple CarPlay Ultra promet de transformer votre voiture… à condition d’avoir une très grosse tirelire

Apple redéfinit son système embarqué avec une version bien plus complète. CarPlay Ultra contrôle désormais tous les écrans du véhicule, du tableau de bord aux réglages de confort. Une nouveauté déjà disponible, mais réservée à quelques privilégiés.

Les systèmes d’infodivertissement comme font désormais partie intégrante des voitures modernes. Ils permettent de gérer la navigation, la musique, les appels ou encore la climatisation, le tout sans quitter la route des yeux. Pour les conducteurs, la simplicité et la continuité avec leur smartphone deviennent des critères importants. C’est dans ce contexte qu’Apple continue d’imposer sa solution CarPlay auprès de certains constructeurs, malgré les réticences de certains à céder autant de contrôle à une entreprise externe.

Apple franchit une nouvelle étape avec CarPlay Ultra, une version beaucoup plus poussée de son interface automobile. Déjà annoncée en 2022, elle devient réalité en 2025 avec son arrivée sur les modèles Aston Martin. Cette version prend le contrôle non seulement de l’écran central, mais aussi du tableau de bord derrière le volant. L’intégration est si profonde que même la climatisation ou les réglages du véhicule passent par l’interface de la marque a la pomme. Le tout nécessite un iPhone 12 minimum, équipé d’iOS 18.5 ou plus récent.

CarPlay Ultra transforme l’interface des Aston Martin et personnalise l’affichage du tableau de bord

CarPlay Ultra va bien au-delà du simple mirroring de téléphone. Le tableau de bord devient lui aussi configurable à la manière d’un cadran d’Apple Watch. L’utilisateur peut choisir parmi plusieurs thèmes prédéfinis, changer les couleurs ou encore personnaliser le fond d’écran. Ces derniers peuvent afficher des données précises sur la voiture comme la pression des pneus, la température du liquide de refroidissement ou la tension de la batterie. Apple promet une “expérience complète” et équivalente à celle des systèmes natifs des constructeurs.

Pour l’instant, cette nouveauté reste réservée aux prestigieux modèles Aston Martin vendus aux États-Unis et au Canada, mais d’autres marques pourraient suivre. Genesis et Porsche testent déjà cette technologie, avec des lancements possibles dans les prochains mois. L’installation initiale prend quelques minutes, car le système doit récupérer des données spécifiques au véhicule via l’iPhone. CarPlay Ultra promet une prise en main simplifiée, mais aussi une uniformisation de l'interface, quel que soit le constructeur.