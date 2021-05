Cette Nintendo GameCube cache en réalité un PC gaming

Un bricoleur a vidé une Gamecube et a remplacé ses composants par ceux d’un PC pour joueur. À l’intérieur, vous retrouvez une GeForce GTX 1650, 16 Go de RAM et un SSD de 2 To. Quelques adaptations ont été réalisées à l’arrière pour ajouter quelques connectiques à l’arrière. Et un petit coup de pinceau sur la coque pour lui donner un look incroyable. Présentations.

Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, ma Gamecube dort tranquillement à côté de ma Wii et de ma Nintendo 64 dans un carton à ma cave. La raison ? Mes jeux tournent aussi bien sur cette vieille console que sur mon émulateur. De fait, je m’adonne à Baten Kaitos, Eternal Arcadia, Tales of Symphonia et Fire Emblem Path of Radiance (oui, je suis un monomaniaque) sur mon PC (à défaut de le faire sur une hypothétique Gamecube Mini qui n'arrive pas). Exactement comme tous mes jeux sur PlayStation 1/2, Saturn ou Dreamcast d’ailleurs.

Que faire d’une vieille console comme la Gamecube en 2021 ? Un utilisateur de Reddit a eu l’excellente idée de transformer la console en PC pour jouer. Tout simplement. Il a ouvert la machine. Il a enlevé l’ensemble des composants. Et il y a installé tous les composants d’un ordinateur capable de faire tourner des jeux. Bien sûr, la configuration n’est pas capable de faire tourner Cyberpunk 2077 en 4K@120 FPS (du moins pas localement).

Un PC gaming dans un habillage de Gamecube

De quoi est-elle faite cette configuration ? Tout d’abord d’une carte mère signée Asus provenant d’un mini-PC. Sur cette carte est installé un processeur Ryzen 5 4500U d’AMD. Pas si mal. Nous y retrouvons aussi 16 Go de RAM au format DDR4, ainsi qu’un SSD Samsung de 2 To. Voilà qui est parfait pour donner un coup de fouet à l’ensemble. Et pour la partie graphique, rien de tel qu’une petite GeForce. Ici, il s’agit d’une GTX 1650.

Puisque la console est équipée de ports pour des manettes, le bricoleur a installé une carte contrôleur pour en tirer parti. À l’arrière, quelques ajustements ont été réalisés pour rendre apparents quelques ports : USB 3.0 type-A, Ethernet, DVI, HDMI, USB type-C. Le lecteur optique a quant à lui été remplacé par un ventilateur (mais le capot est toujours présent). Et pour parfaire l’ensemble, une petite peinture « Sakura » a été appliquée. Voilà une très belle machine qui sera parfaite pour le gaming… et le retrogaming !

