Alors que ChatGPT accapare la lumière des projecteurs, l’IA de Google s’introduit dans les hôpitaux.

Dans la guerre à qui de Bard ou ChatGPT propose la meilleure IA, Google a pris un peu d’avance sur Microsoft, dans le domaine de la santé tout du moins. En effet, un article de The Wall Street Journal nous fait découvrir comment la firme de Mountain View est parvenue à s’immiscer dans les services hospitaliers américains, avec une certaine réussite.

Des tests cliniques seraient d’ores et déjà en cours dans plusieurs cliniques et hôpitaux américains avec le grand modèle de langage Med-PaLM 2 de Google. Comme son nom l’indique, cette IA est spécialisée dans le domaine médical. L’équivalent scientifique des chatbots grand public tels que Bard et ChatGPT en est à sa deuxième itération et devrait, selon Google, « atteindre une précision de 86,5 % sur les questions de l'examen américain sanctionnant l’obtention du diplôme de médecin, soit un bond de 19 % par rapport aux résultats de Med-PaLM ».

L'Intelligence artificielle de Google passe avec succès le concours de médecine, certains hôpitaux l'utilisent déjà

Tous ces résultats restaient théoriques. Google souhaitait confronter sa technologie à l’épreuve du réel. La firme a proposé Med-PaLM 2 à plusieurs services hospitaliers américains. L’idée de cette IA n’est pas de remplacer les docteurs, mais de leur faciliter la vie. Elle possède en effet la capacité de résumer très rapidement une quantité importante de documents et de présenter les données dans un format plus facile à « ingurgiter » pour les scientifiques. Par ailleurs, selon les responsables de Google, elle serait particulièrement bénéfique dans les « déserts médicaux », ces pays ou régions dans lesquels il y a peu, voire pas du tout, de professionnels de santé.

Est-ce la porte ouverte à l’automédication ? Très probablement, car de l’avis des experts, Med-PaLM 2 génère aussi des « réponses précises et utiles aux questions de santé des consommateurs ». La dérive est donc possible, mais cela n’arrête pas les géants de la Silicon Valley, pour qui le secteur de la santé est extrêmement porteur. Microsoft travaille aussi sur une IA spécialisée dans la médecine, basée sur ChatGPT, l'IA de tous les records. Nous ne devrions donc pas tarder à avoir des nouvelles de la firme de Redmond dans ce domaine.

