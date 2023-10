Microsoft veut fabriquer ses propres puces pour lutter contre la pénurie de cartes graphiques

Le mois prochain, Microsoft prévoirait de dévoiler sa première puce conçue pour l'intelligence artificielle lors de sa conférence annuelle des développeurs, ce qui pourrait bien lui permettre de se passer de Nvidia.

Selon un rapport de presse, Microsoft envisagerait de lancer sa propre puce d'intelligence artificielle afin de réduire sa dépendance à l'égard de Nvidia dans le cadre de ses ambitions en matière d'IA. La puce sera similaire aux unités de traitement graphique de Nvidia et sera conçue pour faire fonctionner les serveurs des centres de données qui forment et exécutent de grands modèles de langage, qui constituent la technologie sous-jacente de l'IA générative, a rapporté The Information, citant une source.

Cette puce maison serait lancée à l’occasion d’une nouvelle conférence des développeurs de Microsoft, Ignite 2023. L'événement en personne aura lieu à Seattle du 14 au 17 novembre et affiche déjà complet. Cependant, vous pouvez toujours assister aux conférences en ligne du 15 au 16 novembre, car les inscriptions sont toujours ouvertes.

Lire également – ChatGPT, Bing Chat : les IA font craindre des pénuries d’eau, voici pourquoi

Microsoft veut rivaliser avec Nvidia sur ses puces

Alors que l'IA poursuit son ascension fulgurante dans divers secteurs, les unités de traitement graphique (GPU) fournies par des sociétés telles que NVIDIA sont de plus en plus utilisées pour les tâches liées à l'IA, notamment la formation de modèles de langage volumineux. Chez Microsoft, on retrouve par exemple Bing Chat, qui doit s’appuyer sur de puissants GPU professionnels pour toutes ses opérations.

Le problème, c’est que nous avions vu récemment que NVIDIA s’est retrouvée dans une situation difficile, luttant pour répondre à la demande croissante de ses GPU. Cette pénurie d'approvisionnement risque de perturber les projets de Microsoft dans le domaine de l'IA et d'entraver sa rentabilité, c’est pourquoi l’entreprise aurait décidé de travailler sur ses propres puces.

The Information a également souligné que Microsoft continuera à acheter des GPU NVIDIA et que la puce d'IA de la société sera utilisée dans les serveurs de ses centres de données et alimentera les capacités d'IA dans ses applications de productivité. Il faudra probablement attendre la conférence de Microsoft pour en apprendre davantage sur le sujet.