Cette IA de Google veut raconter l’histoire de votre vie, voici comment

Google travaillerait sur un système utilisant l'intelligence artificielle pour définir avec précision l'histoire de votre vie. Elle se baserait pour cela sur plusieurs éléments à sa disposition.

Si vous deviez écrire votre autobiographie, quelles seraient les sources d'informations vers lesquelles vous vous tourneriez ? Les membres de votre famille probablement, à commencer par vos parents ou tout autre personne plus âgée que vous ayant des histoires à raconter sur votre jeunesse. Et pour corroborer l'ensemble, vous vous plongeriez sans doute dans les albums photos à votre disposition. Figurez-vous que Google s'est dit la même chose, à ceci prêt vos proches sont remplacés par l'intelligence artificielle et les albums par Google Photos.

Dans une série de documents consultés par CNBC, on apprend l'existence du Projet Ellman, nommé d'après le critique littéraire et biographe américain Richard David Ellmann. L'idée générale est d'utiliser la puissance des grands modèles de langage (LLM) pour synthétiser un ensemble d'informations au sujet d'une personne. Le Projet Ellmann se donne pour objectif d'être “le conteur de votre vie”, rien que ça. Pour un parvenir, il se servirait de l'IA Gemini développée par Google et prendrait la forme d'un chatbot.

Le Projet Ellmann a pour objectif de résumer l'ensemble de votre vie

Les capacités de l'intelligence artificielle Gemini sont plutôt impressionnantes, même si certains aspects de sa première démonstration ont été mis en scène. Dans le Projet Ellmann, elle se nourrirait avant tout des clichés enregistrés sur Google Photos. L'IA en extrairait un contexte à l'aide des légendes éventuelles puis des photos prises avant et après, afin de les décrire autrement que comme “juste des pixels avec des étiquettes et des métadonnées”. Des moments clés de votre vie seraient ainsi identifiés : anniversaire, remise de diplôme, naissance d'un enfant…

Les équipes en charge du Projet Ellmann expliquent qu'on ne peut pas “répondre à des questions difficiles ou raconter de bonnes histoires sans une vue aérienne de votre vie”. Elle poursuivent : “Nous parcourons vos photos, en regardant leurs étiquettes et leurs emplacements afin d'identifier un moment significatif. Lorsque nous prenons du recul et que nous comprenons votre vie dans son ensemble, votre histoire globale devient claire”.

Lire aussi – IA : Google vous fait jouer de 100 instruments en tapant quelques mots

Plusieurs exemples sont donnés. Sur une photo, on voit un utilisateur entouré de plusieurs personnes. L'IA déduit qu'il s'agit d'une réunion d'anciens élèves, parce que “ça fait exactement 10 ans qu'il a reçu son diplôme et [la photo] est pleine de visages que l'on n'a pas vus depuis 10 ans”. De la même manière, si vous demandez au chatbot “est-ce j'ai un animal de compagnie ?”, il répondra que oui, en donnant son nom et ceux des personnes avec qui il est vu le plus souvent sur les photos.

L'IA derrière le Projet Ellmann serait un “ChatGPT qui sait tout de vous”

Grâce à sa capacité à analyser et déduire des contextes, utiliser l'outil serait comme “ouvrir ChatGPT mais il sait déjà tout de votre vie”, résument les ingénieurs. Il est ainsi capable, par exemple, de donner vos habitudes alimentaires : “il semble que vous aimiez la nourriture italienne. Il y a plusieurs photos de plats de pâtes et aussi une photo d'une pizza”. Le robot conversationnel va plus loin en supposant que l'utilisateur aime la nouveauté car il ne reconnaît pas un plat sur un cliché.

Si, sur le papier, le Projet Ellmann laisse clairement songeur, la question de la vie privée revient vite sur la table. Un porte-parole de Google se veut rassurant. “Il s'agissait d'une première exploration en interne et, comme toujours, si nous décidions de lancer de nouvelles fonctionnalités, nous prendrions le temps nécessaire pour nous assurer qu'elles sont utiles aux gens et qu'elles sont conçues de manière à protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs, ce qui est notre priorité absolue”.

Lire aussi – Google Photos se transforme en outil de productivité génial grâce à l’Intelligence Artificielle

Au-delà des photos, l'IA capable de raconter l'histoire de votre vie pourrait aussi se baser sur vos captures d'écran pour déterminer les produits qui vous intéressent, vos loisirs, vos envies de voyage… On peut également imaginer qu'un accès à d'autres données comme vos mails ou documents pourraient décupler ses capacités. Nul doute qu'avant son déploiement éventuel, le Projet Ellmann sera passé à la moulinette de la nouvelle réglementation européenne sur l'utilisation de l'intelligence artificielle.