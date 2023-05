Votre iPhone pourra bientôt imiter votre voix et parler à votre place pendant les appels

Apple a annoncé le lancement imminent de nombreuses fonctionnalités d’accessibilité sur iPhone et iPad. La plus impressionnante sera probablement la Voix personnelle, qui permettra à un iPhone de reproduire votre voix.

Apple a publié un communiqué de presse dans lequel la compagnie annonce les nouvelles fonctionnalités d’accessibilité cognitive, de langage et de vision qui devraient arriver plus tard dans l’année sur iOS 16 et iOS 17. Parmi tous ces outils, le plus spectaculaire risque d’être Voix personnelle (Personal Voice), grâce auquel « on pourra créer une voix personnelle en lisant une série de textes aléatoires ». Quinze minutes d’audio de ce matériau d’origine suffiront à l'iPhone ou l'iPad pour reproduire fidèlement la voix de l’utilisateur par la grâce de l’apprentissage automatique.

Cette fonction d’accessibilité est destinée aux utilisateurs « courant le risque de perdre leur capacité à parler », comme ceux touchés par la maladie de Charcot, par exemple. Live Speech sur iPhone, iPad et Mac permettra aux utilisateurs de saisir les phrases qu’ils souhaitent que l'appareil vocalise pendant un appel téléphonique ou sur FaceTime.

L’iPhone va imiter la voix des utilisateurs qui ont des troubles du langage

Les ingénieurs de la compagnie reconnaissent que « la technologie pose souvent des problèmes physiques, visuels ou de connaissances pour ces individus ». La Loupe va ainsi gagner une nouvelle fonctionnalité très utile : « Point and Speak ». Les utilisateurs malvoyants pourront ainsi « interagir plus facilement avec des objets physiques comportant plusieurs étiquettes de texte. Par exemple, lors de l’utilisation d’un micro-ondes, Point and Speak combinera les données de l’application Caméra, du scanner LiDAR et de l’apprentissage automatique de l’iPhone pour vocaliser le texte de chaque bouton quand l’utilisateur déplace son doigt sur l'appareil.

La fonction « Assistive Access » permettra de personnaliser et de simplifier l’usage de l’iPhone ou de l’iPad pour améliorer l’expérience des utilisateurs souffrant d’un handicap cognitif. L’interface du smartphone sera réduite à sa plus simple expression, avec de gros boutons, des couleurs et des polices de caractère plus grandes. Et pour les utilisateurs préfèrant communiquer visuellement, Messages proposera un clavier uniquement composé d'émojis.