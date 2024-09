La découverte de cette particule surprenante pourrait bouleverser notre compréhension de l’univers

Des chercheurs ont découvert une particule d'antimatière extrêmement rare. Cette découverte pourrait aider à percer les mystères entourant la formation de l'univers.

L'origine de l'univers fascine les scientifiques depuis des décennies. De nombreuses recherches cherchent à élucider les mystères du Big Bang et de ses conséquences. Par exemple, des scientifiques ont récemment observé un trou noir qui remonte aux tout premiers instants et nous offre des indices sur la formation des premières structures cosmiques. De même, un objet étrange, une naine brune se déplaçant à une vitesse phénoménale, intrigue les astronomes par son comportement unique et son ancienneté possible. Ces découvertes montrent à quel point notre compréhension du cosmos est encore en évolution.

Récemment, des scientifiques ont fait une découverte fascinante en identifiant une particule d'antimatière extrêmement rare, appelée antihyperhydrogène-4. Cette dernière a été trouvée après des milliards de collisions dans un laboratoire aux États-Unis. L'antimatière est l'opposé de la matière qui compose tout ce que nous voyons autour de nous. Cette découverte pourrait aider à expliquer pourquoi notre univers est principalement constitué de matière, alors qu'à ses débuts, matière et antimatière existaient en quantités égales.

La découverte de l’antihyperhydrogène-4 pourrait changer notre compréhension de l'univers

Les chercheurs ont recréé les conditions de l'univers primitif en utilisant un accélérateur de particules pour provoquer des collisions à haute énergie. C'est au cours de ces expériences qu'ils ont pu isoler cette nouvelle particule d'antimatière. L'étude de l'antihyperhydrogène-4 pourrait permettre de découvrir des différences subtiles entre la matière et l'antimatière. Cela nous offrirait ainsi des indices sur sa formation et sur les raisons pour lesquelles la matière domine aujourd'hui.

Les premières analyses montrent que l'antihyperhydrogène-4 a des propriétés très similaires à celles de l'hyperhydrogène-4, son équivalent en matière. Cela signifie que, bien qu’elles soient opposées, elles se comportent presque de la même manière. Cependant, les chercheurs poursuivent leurs investigations, notamment en comparant leurs masses. Si une différence est découverte, cela remettrait en question nos connaissances actuelles, car selon les théories en vigueur, cette donnée devraient égale. Une telle découverte pourrait donc nous forcer à repenser certaines lois fondamentales de la physique et nous donner de nouvelles pistes pour comprendre pourquoi notre univers est composé principalement de matière, plutôt que d'antimatière.

Source : nature.com