Cette fonction de sécurité sur Android va enfin pouvoir être gérée d’un simple clic

Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour rendre plus pratique l’utilisation des lieux de confiance sur Android. Cette option permettra de mieux gérer la sécurité de votre téléphone sans avoir à supprimer vos emplacements enregistrés.

Les smartphones Android incluent de nombreuses fonctionnalités pour simplifier leur utilisation au quotidien. Parmi elles, l’option « Lieux de confiance » permet de garder son téléphone déverrouillé dans des endroits sécurisés, comme chez soi ou au bureau. Cette fonctionnalité fait partie de Smart Lock, mais sa gestion actuelle est parfois peu pratique. Google semble prêt à l'améliorer dans une prochaine mise à jour.

Selon une analyse récente d'une version bêta de Google Play Services, un nouveau bouton pourrait permettre de désactiver temporairement les lieux de confiance sans devoir supprimer les emplacements enregistrés. Actuellement, les utilisateurs doivent effacer chaque emplacement s’ils souhaitent désactiver cette fonction, ce qui n’est pas idéal. Cette nouveauté va offrir une gestion plus flexible et vraiment plus intuitive de ce service de sécurité qui va rendre l'utilisation du téléphone plus simple et pratique au quotidien.

Google simplifie la gestion des lieux de confiance sur Android

Cette évolution s’inscrit dans la continuité des améliorations que l'entreprise apporte à la gestion des lieux de confiance. Comme évoqué dans un article précédent, Google a déjà travaillé à rendre les « Lieux vérifiés » plus accessibles en déplaçant cette option dans les paramètres de localisation. Avec la nouvelle mise à jour, la société va encore plus loin en simplifiant la gestion avec un bouton de type bascule. Cela rend l’utilisation de cette fonction encore plus intuitive et rapide pour les utilisateurs.

Cette refonte de la gestion des lieux de confiance devrait s'accompagner d'une nouvelle interface de sélection des lieux. Celle-ci va permettre aux utilisateurs d’ajouter ou de modifier plus facilement leurs emplacements sécurisés. Bien que ces fonctionnalités soient encore en développement, elles montrent clairement que Google cherche à rendre les paramètres de sécurité d'Android plus simples et accessibles. L'objectif est également d'offrir un contrôle accru sur la sécurité des appareils.

Source : Android Authority