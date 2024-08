Cette fonction cachée d’Android pour protéger votre téléphone va bientôt devenir plus facile à utiliser

Google travaille sur une refonte de la fonctionnalité “Lieux vérifiés” pour Android. Cette mise à jour vise à simplifier l'accès et la gestion des endroits où votre appareil reste déverrouillé.

La gestion de la sécurité sur les appareils mobiles peut parfois être contraignante pour les utilisateurs d'Android. Pour simplifier leur utilisation au quotidien, Google a développé Smart Lock, une fonctionnalité qui permet de garder votre téléphone déverrouillé dans certaines conditions. Parmi les options proposées par cette dernière, on trouve les “Lieux vérifiés“, qui permettent à votre appareil de rester déverrouillé dans des endroits sécurisés comme votre domicile ou votre lieu de travail. Bien que très pratique, elle était jusqu'à présent un peu cachée dans les paramètres.

D'après une étude du code de la dernière version beta de l’application, un confrère a découvert que Google prévoit de rendre cette fonctionnalité plus accessible et plus facile à gérer. Actuellement enfouie sous plusieurs menus, l'option “Lieux vérifiés” devrait bientôt être déplacée dans les paramètres de localisation. Cette disposition permettra aux utilisateurs d'ajouter, d'ajuster ou de supprimer des lieux de confiance plus simplement. De plus, cette refonte inclura des améliorations dans la gestion des lieux, comme l'affichage des réglages spécifiques qui utilisent ces emplacements de confiance.

Google simplifie l'accès aux “Lieux vérifiés” sur Android

Jusqu'à présent, accéder aux “Lieux vérifiés” nécessitait de naviguer à travers une série de sous-menus dans les paramètres de sécurité et de confidentialité. Avec la prochaine mise à jour, il suffira d'aller dans les paramètres de localisation pour trouver cette option. Bien qu’elle soit encore en phase de développement, Google semble en peaufiner les détails avant de la rendre disponible au grand public. Les utilisateurs pourront ainsi mieux contrôler où et quand leur appareil reste déverrouillé, sans avoir à se soucier de se perdre dans les réglages.

Sur le même sujet – Android se dote d’une fonctionnalité utile pour protéger votre smartphone contre les vols

En plus de ces ajustements, il est possible que Google intègre cette mise à jour dans une version future d'Android, peut-être en même temps que le lancement d'Android 15. Cette refonte des “Lieux vérifiés” pourrait également s'accompagner d'autres fonctionnalités de sécurité, comme la possibilité de voir tous les paramètres qui utilisent ces lieux de confiance. Bien que les détails exacts ne soient pas encore connus, cette mise à jour témoigne de la volonté de Google de rendre la gestion de la sécurité plus intuitive pour tous les utilisateurs d'Android.

Source : android authority