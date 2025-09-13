Cette fonction de l’iPhone sauve des vies, elle arriverait bientôt sur les Google Pixel

Une fonction de partage vidéo d'urgence comme on en trouve sur l'iPhone devrait être lancée sur les Google Pixel, voire sur d'autres mobiles Android.

Les Pixel disposent déjà de fonctionnalités d'urgence avancées, mais les smartphones de Google pourraient bien recevoir une nouvelle option importante en la matière prochainement. En examinant le code de la version bêta 25.35.34 des services Google Play, Android Authority a découvert l'existence d'une fonction de partage vidéo en direct avec les services de secours en cours de développement.

“Les services d'urgence utiliseront votre caméra pour visualiser cette urgence”, est-il décrit dans une des lignes de code. Google s'inspirerait ici d'Apple, qui a déployé une fonctionnalité similaire sur ses iPhone avec sa mise à jour iOS 18 l'année dernière. Elle permet de diffuser des vidéos en direct ou d'envoyer des photos à un service d'urgence. Les vidéos et photos ne sont pas enregistrées en local sur le smartphone, mais peuvent l'être par les opérateurs qui traitent l'appel.

Google reprend une fonction d'urgence des iPhone pour ses Pixel… et autres smartphones Android ?

Pour l'instant, Google a mis au point et rendu disponible une option d'enregistrement et de partage de vidéos d'urgence, mais pas en direct. Il faut d'abord capturer une vidéo, qui ne peut pas dépasser une durée de 45 minutes, avant de la partager. Si vous avez configuré des contacts d'urgence sur votre mobile, un lien leur est envoyé automatiquement (mais pas aux services d'urgence) 15 secondes après l'arrêt de l'enregistrement. C'est une bonne manière de prévenir ses proches qu'on a un problème, mais une diffusion en direct permet de faciliter l'intervention des secours ou l'obtention de conseils en temps réel.

Les Pixel devraient donc bientôt être capables d'offrir une expérience proche de celle des iPhone pour communiquer en cas d'urgence. On aimerait voir cette fonction déployée sur tous les smartphones Android tant elle peut se révéler utile, mais on ne sait pas si ce sera le cas. Actuellement, les options d'urgence disponibles sur les Pixel leur sont exclusives. Les smartphones des autres marques n'y ont pas eu droit. Étant donné que cette nouveauté a été repérée au sein des services Google Play, qui peuvent concerner tout le monde, on peut toutefois espérer une disponibilité plus large.