Cette excellente exclusivité PS5 débarque sur PC en 2025, c’est officiel

Le studio Shift Up confirme l'arrivée prochaine d'une exclusivité PlayStation 5 sur PC. Pour ce qui est de la date, on doit pour le moment se contenter d'un “courant 2025”.

Même si la notion d'exclusivité de certains jeux vidéo sur console tend à disparaître, elle existe encore. Sans parler de cas extrêmes comme Red Dead Redemption qui aura mis 14 ans à arriver sur PC après sa sortie sur Xbox 360 et PS3, il n'est pas rare de devoir patienter pour lancer un gros titre PlayStation ou Microsoft sur un ordinateur. On évoque plutôt des exclusivités temporaires désormais, dont la durée peut aller de quelques mois à plus d'un an.

Le titre dont il est question ici est sorti le 26 avril 2024 sur PS5 . Dans les deux mois qui suivent, il s'en vend 1 million d'exemplaires. Un score très honorable, d'autant que les critiques sont positives. À la date de publication de cet article, le jeu affiche sur Metacritic une note moyenne de 81/100 pour la presse spécialisée et de 9,2/10 pour les joueurs. Celles et ceux qui ne possèdent pas la console de Sony pourront bientôt ajouter leur avis.

Ce jeu PS5 très bien noté va avoir droit à une version PC en 2025

Trêve de suspense, il s'agit du RPG d'action Stellar Blade. C'est le studio Shift Up qui annonce la bonne nouvelle, en même temps que des ambitions élevées : “Compte tenu des tendances récentes, telles que la présence croissante de Steam sur le marché des jeux AAA et le succès mondial de Black Myth : Wukong, nous nous attendons à ce que la version PC soit encore plus performante que la version console“.

Il y a très peu de chances que le titre fasse ne serait-ce qu'aussi bien que Wukong, vendu à plus de 20 millions d'exemplaires depuis août 2024, mais rien n'empêche de rêver. Rappelons que Stellar Blade vous met dans la peau de Eve, soldat du 7e escadron aéroporté, envoyée en mission afin de sauver la Terre. Le jeu est visuellement très réussi et les combats sont particulièrement jouissifs. Plus qu'à attendre 2025 pour l'essayer sur PC. Shift Up n'a pas encore précisé la date.

Source : Shift Up