Cette entreprise a dévoilé la solution idéale contre les embouteillages lors du CES 2025

Le CES 2025 a levé le voile sur une nouvelle vision de la mobilité : la conduite à distance. Contrairement à la conduite autonome, elle repose sur l’intervention humaine. Une start-up allemande, Vay, mise sur cette technologie pour révolutionner les trajets urbains grâce à des véhicules contrôlés depuis des bureaux.

La mobilité connaît une évolution constante. Après les voitures électriques et la conduite autonome, une nouvelle approche commence à se démarquer : la conduite à distance. Présentée lors du CES 2025, cette technologie permet à un conducteur humain de contrôler un véhicule en temps réel depuis un poste de commande. Contrairement aux véhicules autonomes, cette innovation repose sur une connexion directe entre l’humain et la machine, plutôt que sur une intelligence artificielle sophistiquée comme on peut le voir avec le FSD de Tesla.

La start-up allemande Vay est au cœur de cette révolution. Elle propose une solution où des conducteurs professionnels, installés dans des stations virtuelles équipées de volants, pédales et écrans, pilotent les véhicules à distance. Avec des caméras et des microphones pour reproduire l’environnement du véhicule, la société mise sur une technologie simple mais efficace, loin des systèmes complexes de la conduite autonome.

Vay veut démocratiser la conduite à distance et réduire les coûts des trajets urbains

L’un des avantages majeurs de la conduite à distance est économique. Vay permet de réduire les coûts des trajets en proposant des véhicules électriques contrôlés à distance à un prix inférieur à celui des VTC traditionnels. Depuis son lancement, la start-up a déjà réalisé plus de 6 000 trajets et prévoit d’étendre sa flotte à 100 véhicules dans la région de Las Vegas d’ici fin 2025. Grâce à son application, les utilisateurs peuvent commander une voiture qui se rend directement à leur emplacement. Une fois le trajet terminé, le conducteur à distance reprend la main, ce qui supprime la contrainte du stationnement.

Vay ambitionne également de contribuer à des villes plus vertes et moins congestionnées. En limitant le besoin de posséder une voiture personnelle, elle encourage une mobilité plus durable. La start-up propose aussi des services pour les entreprises, permettant de piloter des véhicules professionnels ou des camions à distance. Avec une formation spécialisée via son « Vay Remote Driving Academy », elle crée un nouveau métier qui veut flexibilité et sécurité. En travaillant dans des bureaux plutôt qu’à bord des véhicules, les conducteurs à distance bénéficient d’horaires fixes et d’un environnement stable.