Il transforme sa vieille Game Boy en radio FM avancée avec une simple cartouche modifiée

Un développeur a créé une nouvelle cartouche pour la Game Boy, 35 ans après sa sortie au Japon. Cette cartouche transforme la console portable en radio FM. Et elle offre de nombreuses options avancées pour l’écoute et l’interface. Cette cartouche n’est qu’un prototype, mais elle prouve que cette vieille console a encore de quoi nous surprendre.

La Game Boy de Nintendo est sortie au Japon en 1989. Et pourtant, 35 ans plus tard, des passionnés parviennent encore à étoffer l’expérience de cette console portable. Des jeux continuent de sortir, alliant les graphismes rétro et les mécaniques de gameplay modernes. Nous en voulons pour preuve Cel Storm ou encore Infiny, deux sorties prévues cette année. Mais aussi des modules qui étendent les possibilités de la console.

Lire aussi – Game Boy : ne jetez pas vos vieilles cartouches, votre PC peut les faire tourner grâce à cet accessoire

Nous avons évoqué dans nos colonnes cette cartouche très spéciale qui permet de lire des films en streaming. Nous avons également publié un article sur un développeur qui a créé un module externe pour permettre à la Game Boy de miner des bitcoins. Cependant, ces deux projets un peu fous ne sont pas vraiment adaptés aux capacités réelles de la console. En revanche, un autre développeur, connu sous le pseudo d’Orangeglo, a créé un module beaucoup plus intéressant.

Cette cartouche transforme la Game Boy en radio FM

Cette cartouche expérimentale s’appelle « Orange FM ». Et comme son nom l’indique, il transforme la console portable de Nintendo en radio FM. Cela parait simple comme ça. Mais ça ne l’est pas tout à fait, parce que le développeur est allé beaucoup plus loin que cela. D’abord, il explique que le module capte différentes bandes de fréquence pour couvrir la majorité des pays. En France, les stations sont positionnées entre 87.5 MHz et 108 MHz. Mais d’autres pays utilisent d’autres fréquences. La cartouche prend en compte cette particularité.

Ensuite, la cartouche est compatible RDS. Cela veut dire que vous pouvez scanner la bande FM pour créer la liste des stations disponibles et que vous pouvez suivre une station quand celle-ci change de fréquence d’une région à une autre. La compatibilité RDS permet aussi de recevoir des informations en temps réel (si la radio en diffuse). En outre, la recherche d’une station est plus fine que sur une radio standard. Orangeglo a aussi inclus un menu complet pour adapter l’interface aux besoins.

Enfin, le développeur a intégré une antenne hertzienne à la cartouche. Mais il explique dans la vidéo de présentation (que vous retrouvez en fin de cet article) qu’il est possible d’améliorer la réception du signal en branchant des écouteurs filaires sur le port jack 3,5 mm. Il y a donc beaucoup d’éléments intéressants dans cette cartouche. Bien sûr, il s’agit d’un prototype qui ne sera certainement jamais produit. Mais l’initiative est très intéressante.