Cette bonne nouvelle pour Disney+ et Netflix va faire mal à votre portefeuille, voici pourquoi

Alors que des géants comme Disney, Netflix et Paramount atteignent enfin la rentabilité, les abonnés font face à une hausse des prix, plus de publicités et des restrictions sur le partage de comptes. Voici pourquoi cela pourrait continuer à s’aggraver.

Le marché du streaming a connu une transformation rapide, passant d'une phase de croissance agressive à une quête de rentabilité. Des entreprises comme Disney et Netflix, autrefois concentrées sur l'acquisition d'abonnés, sont désormais rentables. Et ce premier a franchi un cap historique plus tôt cette année en atteignant pour la première fois la rentabilité, mais ce succès a un coût pour les spectateurs.

Les hausses de prix et les publicités sont devenues la norme dans l'industrie du streaming. Disney+, par exemple, a vu ses tarifs augmenter de manière significative en passant de 6,99 $ en 2019 à 9,99 $ par mois avec des publicités. Cette “shrinkflation” du streaming signifie que les abonnés paient plus pour un service de moins bonne qualité. Les fonctionnalités ajoutées, comme les listes de lecture continues, sont souvent des tentatives pour adoucir ces augmentations, mais elles peinent à compenser ces inconvénients.

Les services de streaming augmentent leurs prix pour maintenir leur rentabilité

Cette tendance à la hausse des prix ne se limite pas à Disney+. Netflix, qui était autrefois un choix économique avec des abonnements à 10,99 €, a progressivement augmenté ses tarifs pour atteindre 13,49 € par mois en 2024. Et cela n’est pas unique à ces derniers ; Apple TV+ et d'autres plateformes ont également augmenté leurs tarifs. Cette inflation des prix, associée à l’introduction de publicités, est devenue une stratégie courante pour ces entreprises qui cherchent à maintenir leur rentabilité tout en offrant une illusion d’accessibilité avec des offres à bas coût, mais envahies par les pubs.

Pour les abonnés, ces hausses de prix et l'ajout de publicités représentent une diminution de la valeur du service. Alors que certains pourraient envisager de revenir aux supports physiques comme les DVD ou Blu-Ray, cette option n'est plus aussi économique qu’elle ne l’était autrefois. Les prix des supports physiques ont également augmenté, et leur disponibilité a diminué, rendant les services de streaming, malgré tout, difficiles à remplacer. Tant que ces entreprises resteront rentables avec ces pratiques, il est peu probable que la tendance s'inverse.