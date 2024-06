Pour lutter contre le réchauffement climatique, ces scientifiques ont une méthode aussi simple qu’efficace

Des scientifiques cherchent à ralentir les effets du réchauffement climatique en utilisant une méthode simple qui a déjà fait ses preuves dans d'autres contextes. Une expérience est en cours.



La planète Terre se réchauffe. Ce constat est une réalité depuis de nombreuses années et il ne va pas en s'arrangeant. L'une des conséquences concrète du réchauffement climatique est la fonte des glaces en Arctique, la zone qui entoure le Pôle Nord. Le problème, c'est que cette dernière joue le rôle de barrière naturelle en réfléchissant les rayons du Soleil, ce qu'elle fait de moins en moins à mesure que sa surface diminue.

La solution à ce phénomène est donc toute trouvée sur le papier :ralentir la fonte. Et pour ce faire, pas besoin de méthode complexe. Une équipe de scientifiques est en train de tester une idée très simple : arroser la surface gelée de l'Arctique avec de l'eau salée afin qu'elle gèle à son tour, ce qui épaissit la couche de glace. Si l'on préfère l'eau salée à l'eau douce, c'est parce qu'elle gèle en-dessous de 0° Celsius, en fonction de sa concentration en sel.

Ces scientifiques veulent ralentir le réchauffement climatique en “regelant” l'Arctique

Cette méthode est déjà utilisée au Canada pour créer des routes de glace suffisamment solides pour supporter le passage de camions. Bien sûr, il ne suffit pas d'arriver en Arctique avec des grandes citernes et d'ouvrir les tuyaux. Les scientifiques doivent d'abord comprendre dans quel environnement ils se trouvent en analysant la glace présente. Comment l'eau ajoutée va interagir avec ? À quelle température doit-elle être exactement ? Quelles sont les conditions optimales pour que la nouvelle couche ait un impact réel ? Etc.

En parallèle, il faudra aussi parvenir à alimenter les futures pompes avec des énergies propres. Notons enfin que d'autres recherches de ce genre sont en cours. L'une imagine un genre de torpille fonctionnant à l'hydrogène qui percerait la glace par en-dessous avant de libérer de l'eau salée. Une autre veut créer une couche de micro-perles reflétant plus efficacement les rayons du soleil. Les premiers résultats montrent d'ailleurs qu'elles ralentissent la fonte des glaces de 30 % environ. Au final, peu importe la solution retenue du moment qu'elle fonctionne, et force est de constater que les idées les plus “simples” semblent ici les meilleures. Après tout, on parle bien de repeindre les toits des maisons avec une peinture spéciale.