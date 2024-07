Cette batterie révolutionnaire pour voitures électriques promet 1,6 million de kilomètres

Une nouvelle avancée dans la technologie des batteries pourrait transformer l'industrie automobile, offrant une durée de vie et une autonomie sans précédent pour les véhicules électriques. Cette innovation promet de répondre aux attentes croissantes en matière de durabilité et de performance.

Les batteries ont toujours été au cœur de l'innovation dans le secteur automobile, cruciales pour répondre aux attentes des utilisateurs en matière d'autonomie et de durabilité. Les constructeurs et les chercheurs rivalisent d'ingéniosité pour repousser les limites actuelles, avec des avancées comme les batteries à électrolyte solide ou des temps de recharge réduits. Récemment, l'entreprise chinoise Talent New Energy a développé une batterie promettant jusqu'à 2 000 km d'autonomie, tandis que Volvo a amélioré de 30% le temps de recharge de ses véhicules électriques grâce à un algorithme innovant.

Farasis Energy, un acteur émergent dans le domaine des technologies de batteries, a annoncé une nouvelle génération de cellules, les P75 et P73, capables de durer 1,6 million de kilomètres tout en conservant 70% de leur capacité initiale sur une période de 15 ans. Basée en Chine, cette entreprise se concentre sur la recherche et le développement de batteries à haute densité énergétique et à longue durée de vie, visant à répondre aux besoins croissants du marché des véhicules électriques.

Les nouvelles batteries de Farasis Energy offrent une longévité exceptionnelle avec plus de 10 000 cycles de charge

Outre leur utilisation dans les voitures particulières, ces nouvelles batteries sont également adaptées aux véhicules commerciaux tels que les camions et les autobus, qui nécessitent des batteries plus robustes pour supporter des kilométrages élevés. Farasis Energy collabore avec divers partenaires, dont FAW en Chine, pour adapter cette technologie aux besoins spécifiques de ces véhicules.

En plus des applications terrestres, les cellules de la société ont montré une performance exceptionnelle dans le secteur des véhicules électriques à décollage et atterrissage vertical. Ces batteries, avec plus de 10 000 cycles de charge, offrent une longévité bien supérieure à celle des batteries standards, qui typiquement supportent entre 500 et 1 500 cycles. Cette durabilité prolongée est particulièrement bénéfique pour les véhicules commerciaux et les taxis volants, où elle peut réduire considérablement les coûts de remplacement et d'entretien.

A lire également – L’impression 3D pourrait révolutionner les batteries des voitures électriques, voici comment

Actuellement, ces nouvelles batteries sont en phase de tests avancés et ne sont pas encore largement disponibles sur le marché. Farasis Energy se prépare à élargir leur production pour répondre à la demande croissante de solutions de mobilité durable. Ainsi, ces innovations permettent non seulement d'améliorer la viabilité économique des véhicules électriques, mais aussi de contribuer à une réduction significative de leur empreinte environnementale.

Source : Farasis Energy