Cette application vous paye pour enregistrer vos appels et le prix est élevé

Une application Android et iOS fait fureur en ce moment. Elle propose de l'argent contre l'autorisation d'enregistrer vos appels privés. Tout cela a un prix et ce n'est pas celui de vos données.

Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Vous connaissez sûrement la formule, et il faut bien admettre qu'elle est facilement vérifiable. Prenez l'exemple des nombreux services numériques que vous utilisez au quotidien sans payer le moindre centime : boîte mail, réseaux sociaux, agenda en ligne, service de stockage dans le cloud… Les entreprises qui les proposent ne le font pas par bonté d'âme. Elles récupèrent des données sur vous et les revendent, ou s'en servent elles-mêmes pour quelque chose qui in fine leur rapporte de l'argent.

Maintenant imaginez que ces firmes vous payent pour obtenir ces précieuses données. Impensable ? Si vous vous attendez à ce que Google ou Meta (Facebook) se mettent à proposer ce genre de formule, c'est sûr. En revanche ça existe à plus petite échelle et ça s'appelle Neon Mobile. Derrière ce nom se cache une application disponible sur iOS et Android avec un concept simple : vous passez vos appels avec, ils sont enregistrés, anonymisés, vendus à des partenaires de la société, puis vous touchez une rémunération.

Vous faire gagner de l'argent en vendant vos données, voilà le credo de cette appli

À quoi servent les enregistrements de vos appels ? Neon Mobile les revend pour l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle. Une heure de données vocales peut vous rapporter jusqu'à 19 $, soit un peu plus de 16 €, sachant que votre interlocuteur n'est pas enregistré. Sur le papier, ça a l'air intéressant, mais si l'on se plonge dans les conditions d'utilisation, ça refroidit.

En soumettant des enregistrements ou d'autres informations au Service, vous accordez à Neon Mobile un droit et une licence mondiaux, exclusifs, irrévocables, transférables, libres de droits et entièrement payés (avec le droit de sous-licencier à plusieurs niveaux) pour vendre, utiliser, héberger, stocker, transférer, afficher publiquement, exécuter publiquement (y compris au moyen d'une transmission audio numérique), communiquer au public, reproduire, modifier à des fins de formatage pour l'affichage, créer des œuvres dérivées comme autorisé dans les présentes Conditions et distribuer vos enregistrements, en tout ou en partie, dans tous les formats de médias et par tous les canaux de médias, dans chaque cas, qu'ils soient connus maintenant ou développés ultérieurement.

Le résumé de ce paragraphe est simple : Neon Mobile peut faire ce qu'elle veut avec vos données, pendant autant de temps qu'elle veut, et sans que vous puissiez refuser par la suite. En un sens ce n'est pas très différent de ce que font les géants du Web, mais ça n'en reste pas moins effrayant. L'application Neon – Money Talks n'est pour l'instant pas disponible en France. Vu les règlementations européennes en vigueur, il est probable qu'elle n'arrive jamais chez nous.