Spotify commence à vérifier l’âge de ses utilisateurs agressivement et ferme des comptes

Spotify s'adapte aux nouvelles régulations qui obligent les plateformes à vérifier l'âge des utilisateurs. Au Royaume-Uni, l'entreprise commence à forcer ses clients à utiliser pour cela un service tiers, et ferme le compte en cas de refus.

De nombreux pays durcissent ces derniers temps les lois autour de l'accès des mineurs à des contenus pour adultes. Mais alors que l'on parle beaucoup, pour l'essentiel, de l'impact de ces lois sur l'accès aux sites classés “x“, il semble que la vérification d'âge menace d'avoir des conséquences plus profondes. Avec des vérifications sur un nombre croissant de sites, applications et plateformes utilisées par un grand nombre d'internautes.

Spotify fait partie de ces plateformes auxquelles on ne pensait pas forcément immédiatement autour de ces questions. Et pourtant, la firme s'adapte elle aussi aux nouvelles lois. En particulier au Royaume-Uni, où elle commence à imposer une vérification d'âge via un service tiers connu sous le nom de Yoti.

Spotify s'adapte aux exigences de vérification d'âge de ses utilisateurs

Selon les conditions d'utilisation de la firme, l'accès au service est réservé aux plus de 13 ans. Mais bien sûr, il faut également prendre en compte les paroles de certains morceaux et certains clips vidéo. Qui ne sont pas vraiment tout à fait adaptés aux mineurs. Alors, pour éviter de tomber sous le coup des nouvelles Lois un peu partout dans le monde, Spotify préfère prendre les devants.

L'idée est de priver certains de ses clients d'une partie de son catalogue, s'il apparaît qu'ils sont mineurs, ou qu'ils refusent de se soumettre à la vérification. Jusqu'ici, l'approche restait souple. La firme permettait de refuser la vérification – et bloquait alors simplement l'accès aux contenus marqués comme réservés aux adultes.

Mais les choses sont en train de se corser. Puisque Spotify menace désormais ses clients britanniques de fermer unilatéralement tout compte non vérifié dans un délai de 90 jours. Spotify semble s'appuyer sur le Royaume-Uni pour développer une approche robuste qui pourrait être nécessaire dans un avenir proche dans nombre de ses marchés les plus lucratifs.

Et en France ? Pour l'instant, les clients peuvent souffler. Spotify ne semble pas encore prêt pour un déploiement plus vaste dans l'hexagone ou plus largement en Europe. Mais il faut sans doute se préparer à ce que cela finisse par nous atteindre. L'évolution du cadre réglementaire sur ces questions – sans parler de lois spécifiques de certains États-membres – a des chances de forcer la main de Spotify de façon inéluctable.

Pendant que la vérification d'âge en ligne s'impose, la dimension technique du sujet reste un réel problème. Car faute de standardisation, le risque est de forcer les internautes à confier des données personnelles très sensibles, en particulier leurs documents d'identité officiels, à un grand nombre d'entreprises. Avec les conséquences que cela peut avoir en cas de piratage…