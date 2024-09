Cet utilisateur de Google Maps a fait une découverte historique… en préparant ses vacances

Un utilisateur de Google Maps a fait une découverte inattendue en planifiant ses vacances. En explorant la topographie d’un lac, il a repéré une mystérieuse formation géante qui pourrait être un ancien cratère d’impact de météorite, vieux de plusieurs millions d'années.

Dans un monde de plus en plus connecté, les outils numériques deviennent bien plus que de simples gadgets du quotidien. Parmi eux, Google Maps, qui a récemment fait peau neuve sur Android, est largement utilisé pour planifier des itinéraires ou explorer de nouvelles destinations, a parfois permis des découvertes inattendues. Que ce soit des objets curieux ou des lieux insolites, il est étonnant de voir à quel point une technologie aussi banale peut révéler des mystères jusque-là cachés.

C’est ce qu’a découvert Joël Lapointe, un touriste qui, en préparant un voyage dans la région de la Côte-Nord au Québec, est tombé sur une structure circulaire intrigante. En zoomant sur le Lac Marsal via Google Maps, il a remarqué une formation géologique de 15 kilomètres de diamètre qui n'avait jamais été officiellement documentée. Ce trou géant pourrait bien être un ancien cratère d’impact de météorite datant de millions d'années.

Google Maps a permis de découvrir un cratère géant vieux de millions d'années

Intrigué par cette découverte, ce dernier a contacté un géophysicien français, Pierre Rochette, du Centre de recherche en géosciences de l’environnement à Aix-en-Provence. Après avoir analysé les échantillons prélevés sur le site, Rochette a suggéré que cette fosse pourrait être le résultat d’un impact de météorite vieux de plusieurs millions d’années. Selon les premières estimations, cet événement aurait eu lieu entre 450 et 38 millions d’années, une période vaste, couvrant aussi bien l’apparition que la disparition des dinosaures.

Si cette hypothèse se confirme, le Lac Marsal deviendrait la 11e structure d’impact confirmée au Québec, une région déjà riche en cratères de météorites. Cette découverte, rendue possible par un simple coup d'œil sur Google Maps, prouve une fois de plus que les technologies numériques peuvent jouer un rôle clé et parfois inattendu dans les avancées scientifiques. Une expédition est prévue prochainement pour obtenir davantage de preuves et peut-être resserrer l'estimation de la date de cet impact extraterrestre.

Source : CBC News