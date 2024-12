Cet outil IA de Google génère des images en mélangeant celles de votre choix, il n’y a pas plus simple

Google lance Whisk, un outil IA très simple d'utilisation qui mélange des images sélectionnées par vos soins pour en créer une autre, en fonction du style défini au préalable.

Utiliser l'intelligence artificielle pour générer un texte ou une image, c'est potentiellement un gain de temps énorme. Mais si votre requête (“prompt” en anglais) n'est pas assez détaillée, vous risquez finalement d'en perdre à apporter les corrections nécessaires jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Heureusement, plus les outils de ce genre évoluent, plus ils sont simples à utiliser. Le nouveau générateur d'images de Google, Whisk, en est le parfait exemple.

Le principe est extrêmement simple, de même que son utilisation : vous lui confiez jusqu'à 3 images, une pour le sujet principal, une pour la scène, une pour le style, et l'IA se charge de mélanger tout ça. Difficile de faire plus intuitif. Par exemple, si vous donnez une image de peluche en guise de style et votre photo pour le sujet, vous obtiendrez une version peluche de vous-même. Si vous manquez d'inspiration, vous pouvez choisir entre un rendu “autocollant“, “pin's” ou “peluche“.

Google Whisk fusionne vos images pour en créer une autre grâce à l'IA

Si ce fonctionnement vous semble trop basique, sachez qu'il existe un mode plus avancé dans lequel vous pouvez définir chacun des 3 paramètres avec du texte. Une autre zone permet d'entrer une requête supplémentaire pour affiner le tout. Gardez cependant en tête que Whisk sert plus à obtenir une ébauche rapide qu'une image utilisable telle quelle.

D'ailleurs, Google prévient d'emblée : “Étant donné que Whisk n'extrait que quelques caractéristiques clés de votre image, il peut générer des images différentes de vos attentes. Par exemple, le sujet généré peut avoir une taille, un poids, une coiffure ou un teint différent“.

Notez qu'il est impossible d'utiliser des photos de célébrités dans Whisk. L'outil est pour l'instant disponible à l'essai aux États-Unis uniquement. Vous pouvez cependant passer par un VPN pour le tester, ou bien demander à être notifié de son arrivée en France.