Adobe vous laisse essayer gratuitement son IA Firefly qui génère des images, voici comment

Adobe vient de déployer une nouvelle mise à jour sur son application Express pour smartphone, qui vous permet d’utiliser gratuitement sa nouvelle IA Firefly, capable de générer des images de toute pièce.

Adobe a lancé une nouvelle version bêta de son application Express, qui permet de créer et de modifier des images à l'aide de l'intelligence artificielle. L'application utilise l'IA générative Firefly d'Adobe, qui peut créer des images à partir de textes, ajouter ou supprimer des objets dans les images et appliquer des effets spéciaux aux mots. L'application donne également accès à d'autres ressources, telles que des pistes musicales, des vidéos et un programmateur de contenu pour les plateformes de médias sociaux.

L'application beta Express est disponible pour les utilisateurs d'Android et d'iOS, mais il y a un hic : elle n'est gratuite que pour une durée limitée. Normalement, il faut payer 10 dollars par mois pour utiliser toutes les fonctionnalités d'Adobe Express Premium, qui comprend Firefly et d'autres outils. Mais, selon Adobe, tout sera gratuit pendant la durée de la version bêta. Une fois la version bêta terminée, vous devrez vous abonner à Adobe Express Premium pour continuer à utiliser les outils.

Lire également – Photoshop et ses outils boostés à l’IA arrivent enfin sur le web

Ne vous trompez pas d’application Adobe Express

L'application Express bêta n'est pas la même que l'application Express actuelle, qui est toujours disponible dans les magasins d'applications. L'application Express actuelle ne dispose pas de Firefly ni de certaines autres fonctionnalités de l'application bêta. Adobe précise toutefois qu'une fois que l'application bêta sera devenue l'application officielle, toutes les données et tous les projets de l'ancienne application seront transférés vers la nouvelle.

Une fois l’application bêta installée, vous verrez un carrousel d'outils d'intelligence artificielle en haut de la page. Vous pouvez appuyer sur l'un d'entre eux pour l'essayer. Par exemple, vous pouvez cliquer sur « Créer une image à partir d'un texte » et taper ce que vous voulez voir. L'application génère alors plusieurs images à partir de votre texte, et vous pouvez choisir celle qui vous plaît. Vous pouvez ensuite modifier l'image en y ajoutant des filtres, des autocollants, du texte, etc. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez partager votre image sur les réseaux sociaux ou avec quelqu'un d'autre.

L'application bêta Express est disponible pour les utilisateurs d'Android et peut être téléchargée directement depuis le Google Play Store. En revanche, les utilisateurs d'iOS devront s'inscrire sur une liste d'attente et attendre une invitation d'Adobe pour télécharger l'application. En effet, Apple limite le nombre de testeurs pour les logiciels bêta.