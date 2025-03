Le 20 mars 2025, une vente aux enchères proposera un iPhone 1 sous plastique. Son prix final devrait facilement battre le record précédent, déjà très élevé pour un appareil de ce genre.

Nous en sommes à un point où plus personne ne voudra jeter le moindre objet “juste au cas où”. Au cas où dans quelques années, il se revende à prix d'or à des collectionneurs nostalgiques fortunés, pour la plus grande joie de celui ou celle qui en aura conservé un exemplaire pendant tout ce temps.

Il n'y a qu'à ouvrir le moindre site de vente aux enchères pour s'en rendre compte. Les cartes Pokémon, simples bouts de carton illustrés si l'on prend du recul, s'arrachent plus cher qu'un studio. Idem pour des disques vinyles d'artistes connus, ou des iPhone.

Depuis qu'un iPhone de première génération version 4 Go a trouvé preneur pour 40 000 € en 2022, c'est à qui en dénichera un autre pour faire du bénéfice. Chaque fois que l'un d'eux part, son tarif est plus élevé que le précédent. 51 500 € en 2023 par exemple, jusqu'au record actuel de 140 000 €, rien que ça. Et ça risque de grimper encore.

Un iPhone 1 va être vendu aux enchères à un prix qui s'annonce exorbitant

Le site RR Auction, spécialisé dans la vente d'objets de ce genre, ouvre l'événement Steve Jobs et la révolution Apple, lors de laquelle vous pouvez enchérir sur un ordinateur Apple-1 avec ses accessoires et son manuel, des cartes de visites de Steve Jobs, sa photo ainsi que celle de Steve Wzsniak tirées de leur “yearbook” (un genre d'annuaire des élèves dans les lycées américains), ou encore un iPhone 1 scellé 4 Go.

C'est le modèle le plus rare, sorti en 2007 avec le 8 Go, mais rapidement abandonné devant son échec commercial, tout le monde lui préférant le modèle supérieur. D'après les spécialistes, il devrait partir pour plus de 180 000 € lors de la clôture des enchères le 20 mars 2025. Au moment de publier cet article, il est à 1 612 $ exactement. C'est le moment de vous lancer, à condition de pouvoir monter bien au-dessus de ce montant.