Cet accessoire transforme le système de navigation de votre voiture en ordinateur

Si vous avez toujours voulu que l'écran du système de navigation de votre véhicule affiche une interface proche de celle d'un ordinateur, il existe un accessoire qui permet de le faire.

Nos voitures sont de plus en plus sophistiquées, et la plupart présentent désormais un point commun : un écran relativement grand qui se charge d'afficher les informations du système de navigation du véhicule. Un genre de tablette tactile sur laquelle on lance le GPS, notre musique, la radio, voire un film (à l'arrêt bien sûr). Dans tous les cas, l'interface sera proche de celle de votre smartphone puisqu'à la manœuvre, on trouvera majoritairement Android Auto ou Apple CarPlay.

En terme de fonctionnalités cependant, il n'est pas possible de se passer complètement du mobile. Ce dernier est logiquement plus complet dans la mesure où il n'est pas nécessaire, par exemple, de proposer une application de traitement de texte sur Android Auto. Pourtant, certaines personnes recherchent visiblement ce genre de possibilité, comme en témoigne le succès de la campagne KickStarter d'AutoPro X, un accessoire qui rend l'écran de votre voiture compatible avec Samsung DeX.

Ce petit appareil fait du système de navigation de votre voiture un mini-ordinateur

Rappelons d'abord que Samsung DeX est une solution proposée par le constructeur coréen pour relier un smartphone Galaxy à un écran tout en offrant une interface proche d'un ordinateur. Ce n'est en revanche pas possible avec celui d'une voiture. AutoPro X le permet. L'objet rond se branche en USB au port du véhicule. Il suffit ensuite de connecter le mobile au système de navigation comme vous le feriez sur une TV ou une dalle de PC.

L'intérêt principal de ce système est d'accéder à l'ensemble des applications présente sur le téléphone, ce qui ouvre bien plus de possibilités que celles proposées par le système embarqué, quel qu'il soit. Streaming, jeu vidéo, bureautique, navigation Internet… Tout est envisageable, à condition de posséder un smartphone Galaxy et une voiture compatibles. La liste se trouve sur la page Kickstarter du projet, qui a déjà largement dépassé son objectif à l'heure où nous publions cet article.