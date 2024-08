Cet abonnement Xbox Game Pass est à 1 € par mois seulement, mais il y a un hic

Microsoft lance une nouvelle formule pour le Xbox Game Pass. À seulement 1 € par mois pendant une période limitée, il est très intéressant pour la majorité des joueurs, mais attention à son fonctionnement.



Malgré la promesse de Microsoft, les abonnements au Xbox Game Pass verront bien leur prix augmenter à partir du 12 septembre 2024. La firme en a profité pour annoncer la fin de l'offre Xbox Game Pass Console, remplacée par le Xbox Game Pass Standard. Ce dernier propose les mêmes avantages que la formule Core, sans les exclusivités Xbox le jour de leur sortie. On en sait désormais plus, notamment son prix en France : 12,99 € par mois. Mais vous pouvez l'essayer pour beaucoup moins cher, sous certaines conditions.

D'abord, vous devez posséder un abonnement Xbox Game Pass Core depuis moins de 2 mois consécutifs, ou bien un abonnement Console ou PC. Dans les 3 cas, il faut être membre du programme Xbox Insider. Vous pouvez le devenir depuis l'application du même nom, à télécharger sur le Microsoft Store. La formule Standard vous coûtera alors 1 € (1 $) par mois pendant une période dont la fin est encore à déterminer. C'est tentant, mais on en sait plus sur la question de l'arrivée des exclusivités dans cette offre et il y a de quoi faire hésiter.

La nouvelle formule Xbox Game Pass à 1 € par mois cache une particularité qui en rebutera certains

“Certains jeux arrivant sur Game Pass Ultimate (jeux day one ou autres) ne seront pas immédiatement disponibles dans le Game Pass Standard et pourront être ajoutés à la bibliothèque à une date ultérieure (cela peut prendre jusqu'à 12 mois ou plus et variera selon le titre)“, lit-on sur Xbox Wire. Microsoft assure que les dates de mises à disposition des jeux continueront d'être communiquées pour chaque niveau du Game Pass, sans préciser la forme que cela prendra.

Est-ce que la période d'attente sera définie et donnée en avance pour chaque jeu rejoignant le catalogue ? Est-ce qu'il va falloir estimer soi-même combien de temps il faudra patienter ? Est-ce que certains titres sortiront à des dates différentes selon l'abonnement Game Pass souscrit ? Toutes ces hypothèses sont pour l'instant envisageables, mais seule la première permettra de vraiment se projeter quand il s'agira de choisir sa formule. Espérons que des clarifications seront données une fois les phases de test terminée.