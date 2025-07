C’est noël avant l’heure pour ce fan de carte graphique qui a acquis des GeForce RTX à un prix dérisoire

Un acheteur américain a fait une incroyable découverte après une commande banale sur eBay. Ce qui ressemblait à un bon plan s’est transformé en jackpot.

Début juin, sur Reddit, un certain r/EmuAreExtiinct raconte être tombé sur une affaire en or sur eBay : un lot de deux cartes graphiques Nvidia GeForce, affichées comme des Nvidia RTX 3080 du constructeur Dell, pour seulement 325 dollars pièce. Soit 650 dollars au total (550 euros). Sur le marché de l’occasion, ce genre de lot est courant, notamment pour des composants extraits de PC préassemblés.

Mais en y regardant de plus près, l’acheteur s’aperçoit qu’il ne s’agit pas de cartes Nvidia GeForce RTX 3080… mais de RTX 3090 de chez Dell, bien plus puissantes et recherchées. Méconnaissables au premier coup d’œil, les deux cartes valaient en réalité bien plus cher que le prix payé (actuellement vendu sur eBay à 800 dollars pièce). Pour 650 dollars au total, il espérait simplement mettre la main sur deux GPU solides, idéaux pour jouer en haute qualité sans exploser son portefeuille. Il passe donc d’une composition petit-budget à un PC capable de tenir la route plus longtemps et sur plus de jeux.

Deux RTX 3090 pour le prix d’une : un jackpot inattendu

La confusion s’est jouée sur un détail visible uniquement pour les connaisseurs : la présence d’un connecteur SLI, réservé aux RTX 3090. Ce port, absent sur les 3080, a immédiatement trahi la vraie nature du produit. L’acheteur a partagé sa découverte sur Reddit, expliquant que les deux cartes provenaient de PC Dell pré-assemblées.

Malgré des défauts visibles (backplate tordu, refroidissement à revoir), les deux GPU fonctionnent parfaitement après un petit entretien. Une pâte thermique neuve et un peu de bricolage ont suffi à leur redonner vie. Pour rappel, une RTX 3090 peut embarquer jusqu’à 24 Go de VRAM et se vend encore plus de 800 dollars pièce d’occasion.

Le vendeur, probablement mal informé, a listé au moins une vingtaine de cartes similaires comme des RTX 3080. Il est donc possible que d’autres acheteurs aient bénéficié du même malentendu… sans le savoir. Aujourd’hui l’annonce semble avoir été désactivée, et malgré nos efforts, le vendeur semble ne pas joignable. L’acheteur chanceux, lui, envisage de revendre une des deux cartes pour rembourser son investissement initial, et garder l’autre.

Cette histoire rappelle que les ventes du marché de l’occasion, et particulièrement celles en ligne, peuvent être parfois très hasardeuses. Il faut redoubler de patience et d’attention pour éviter les surprises. Même si, ici, elle s’est révélée être plutôt (très) bonne.