Beaucoup de gens font ces erreurs en achetant des vieux jeux vidéo en brocante, voici les dix pièges à éviter à tout prix

Les brocantes sont de retour ! Signe annonciateur des beaux jours et du soleil qui se lève plus tôt, mais aussi de nombreux jours fériés qui s’enchaînent, ces manifestations populaires accueillent toujours autant de promeneurs et de curieux, mais aussi de collectionneurs de vieux jeux vidéo soucieux de faire de bonnes affaires. Pour l’occasion, nous vous proposons un petit guide des erreurs à ne surtout pas commettre si vous avez l’intention de partir à la chasse aux bonnes affaires…

Apparues bien avant l’arrivée d’internet, d’eBay et autres Leboncoin, les brocantes ont toujours autant la cote auprès des collectionneurs adeptes de bonnes affaires, et notamment auprès des fans de jeux vidéo et tout particulièrement de “retrogaming”. Et pour cause : c’est encore et toujours dans les bons vieux vide-greniers que l’on a le plus de chances de tomber sur la perle rare à un tarif défiant toute concurrence, ceci principalement grâce à une visibilité moindre en comparaison des boutiques en ligne. Cependant, n’allez pas croire pour autant que les brocantes sont l’Eldorado des collectionneurs de jeux rétro : depuis de nombreuses années, les bons plans sont devenus très rares, et pire encore, les arnaques s’y sont multipliées. Mais cela vaut-il vraiment encore le coup de se lever aux aurores et de parcourir des kilomètres alors que vous pourriez vous reposer et traquer les bons plans depuis votre tablette ou votre smartphone ? Oui, mais il faut être vigilant ! Voici dix pièges à éviter pour chiner intelligement.

Se lever à l’aube

S’il est incontestable qu’une bonne moitié des exposants des vide-greniers se sont levés (très) tôt pour étaler leur marchandise à la vue des chineurs, vous n’êtes pas nécessairement obligé d’en faire de même. Oui, c’est sûr, en passant parmi les premiers, vous avez plus de chances de repérer les jeux qui peuvent vous intéresser avant d’autres visiteurs. Cependant, c’est aussi vers 6 ou 7 heures du matin que vous aurez affaire à la concurrence la plus rude… Peu importe qu’il s’agisse de collectionneurs acharnés, de revendeurs plus ou moins légalement déclarés comme tels, les lève-tôt sont très nombreux.

En dépit d’une raréfaction croissante des bonnes affaires, que l’on parle de consoles ou de jeux, de son état de conservation ou surtout du tarif demandé, beaucoup continuent de croire aux “bons coups” du dimanche matin et surtout, nombreux sont ceux qui ramassent tout ce qu’ils trouvent, du moment que cela fait partie de leur business. À moins que votre intention ne soit de participer à ce petit jeu auquel très peu gagnent, il n’est probablement pas nécessaire de sacrifier une de vos deux grasses matinées hebdomadaires au vu du taux de réussite extrêmement faible.

Croire qu’à midi, c’est fini

Du coup, s’il n’est pas nécessaire de se lever très tôt, peut-être est-il plus rentable de faire l’inverse ? Eh bien… presque ! Cela n’a peut-être rien d’évident pour vous, mais de nombreux exposants n’ont pas forcément envie d’installer leur stand au lever du soleil. Une grande partie d’entre eux arrive sur place entre 8 et 10 heures du matin, et ce type de profil de vendeur présente un avantage non négligeable : il sera quasi systématiquement épargné par ceux que l’on a pris l’habitude de taxer de “râtisseurs” qui dévalisent les stands dont le contenu les intéresse dès l’ouverture des hostilités. Mieux encore : un exposant lève-tard n’en a souvent que faire du business et veut se débarrasser, peu importe le prix, et ne se documente pas toujours sur la valeur de ce qu’il propose sur son stand. C’est parfois là qu’on trouve les jeux les plus recherchés, et l’expérience le prouve.

Penser que les gens sont bien élevés…

Vous avez repéré une jolie cartouche qui vous intéresse, et vous croyez que les potentiels autres acheteurs vont attendre leur tour ? Malheureusement, trop souvent, c’est la loi de la jungle qui prime en brocante. Comprenez par là que le premier à mettre la main sur un objet a toutes les chances de repartir avec, si bien entendu il s’acquitte du prix demandé par le vendeur. La plupart du temps, ce dernier ne veut qu’une chose : se débarrasser de ces consoles et jeux qui encombrent inutilement sa maison, et ne pas perdre son temps. La règle du premier arrivé, premier servi prime souvent, alors si vous n’êtes pas 100% sûr d’acheter ce jeu ou cette console qui vous fait envie, faites au moins semblant de l’examiner sous toutes ses coutures, comme si vous vouliez vous assurer que l’état vous convient ! Cela vous évitera qu’on vous l’arrache sous le nez.

Dans un autre registre, assurez-vous d’avoir un ou des sacs à disposition pour transporter vos potentiels achats. Non seulement vous serez plus à l’aise pour fouiller les différents stands les mains libres, mais cela évitera d’exposer à la vue de revendeurs vos meilleures trouvailles ; car oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, certains sont prêts à tout pour récupérer ce qu’ils auraient raté, et vous faire des propositions en-dehors des stands prévus à cet effet ! Trop peu de règles et de lois régissent véritablement le bon fonctionnement des brocantes, et certains n’hésitent pas à profiter de cet aspect “zone de non droit”, se moquant éperdument de toute forme de courtoisie et de respect d’autrui.

… et croire que les vendeurs sont tous honnêtes

On vous rassure tout de suite : la majorité des exposants présents sur les vide-greniers sont d’honnêtes gens, dont l’objectif est double : se débarrasser d’objets devenus inutiles ou encombrants, et arrondir un peu leurs fins de mois. Une immense partie d’entre eux sera ravie de vous voir les délester de ces vieilleries dont ils n’ont que faire, et peu importe pour combien elles partent. Cependant, et malheureusement cela ne changera jamais, l’être humain est parfois corrompu par l’appât du gain, et se laisse hélas facilement influencer par des offres généreuses.

Aussi, nous ne saurions que vivement vous déconseiller de demander à un exposant de vous “mettre de côté” un objet que vous hésiteriez à prendre, ou bien pour lequel vous ne disposez pas de la somme demandée au moment où vous l’avez repéré (pour éviter cela, nous vous invitons à suivre la recommandation suivante). Hélas, un acheteur peut être tenté de surenchérir s’il voit un objet que le vendeur lui indique comme étant mis de côté si ce dernier n’a pas déjà été payé, et que l’exposant accepte l’offre supérieure vu qu’aucune forme de contrat n’a été signée. Comme nous l’évoquions un peu plus haut, c’est parfois la loi du plus fort qui s’applique.

Venir avec trop peu d’argent, et surtout trop peu de pièces

Cela peut sembler évident, mais quasiment toutes les transactions effectuées dans une brocante se font en espèces. Si certains vendeurs professionnels apportent parfois un lecteur de carte bancaire, partez du principe que votre carte n’aura aucun autre intérêt sur place que d’effectuer des retraits d’espèces… si toutefois la commune accueillant le vide-grenier dispose d’un distributeur automatique ! Mieux vaut prévoir un retrait relativement conséquent en amont, si bien sûr votre budget le permet.

Et puisque l’on parle d’espèces… ne pensez pas que vous rendre en brocante équipé de plusieurs billets de 10, 20 et 50€ vous facilitera les choses, surtout en début de journée. Nombreux sont les exposants à ne pas disposer de beaucoup de petites pièces pour vous rendre la monnaie, et ils seront bien plus heureux si vous leur en donnez pour régler un achat s’élevant à 20€ plutôt qu’en leur tendant un billet bleu fraîchement sorti du distributeur. Parfois, une transaction en brocante peut tout simplement échouer faute de liquidités adaptées des deux côtés du stand, et avouez que ce serait vraiment dommage. Pour cela, si vous avez prévu de faire le tour des vide-greniers, n’hésitez pas à profiter de vos possibles achats de la semaine pour troquer vos billets contre des pièces chez les commerçants.

Ne pas prendre sa console portable

Vous cherchez des jeux rétro jouables sur des consoles portables, de la première Game Boy à la 3DS en passant par la Game Gear, la PSP ou encore, soyons fous, la PSVita ? Si vous possédez encore l’une de ces machines, faites le plein de batteries et emportez-la dans votre sac. Ce sera bien pratique si jamais vous tombez sur des jeux à tarif convenable qui vous font envie : vous aurez alors la possibilité de vérifier leur fonctionnement sur place ! Par expérience, un exposant apprécie de voir qu’il a affaire à un acheteur organisé qui a la possibilité de tester un jeu directement sur son stand. Cela inspire la confiance des deux côtés, et si la personne qui vend des vieux jeux ne veut pas que vous les essayez, c’est qu’il y a très certainement anguille sous roche…

Ignorer les “cotes” de ce que vous cherchez

Si vous vous rendez en vide-grenier avec l’intention de faire des bonnes affaires, et que vous savez à peu près quels jeux et consoles vous aimeriez trouver, il est important de savoir à peu près ce qui est un bon prix pour éviter de payer trop cher et de regretter votre achat par la suite. Pour ce faire, il y a deux solutions, qui peuvent très bien se compléter. Tout d’abord, s’organiser en amont, en dressant une liste d’objets que vous recherchez, associés à des tarifs constatés sur les différentes plateformes de vente en ligne, afin de déterminer ce que vous seriez prêt à dépenser pour en faire l’acquisition. Mais aussi (et surtout), prendre le temps de consulter les tarifs en question en ligne lorsque vous êtes face à un objet potentiellement intéressant, mais dont vous n’avez pas vraiment d’idée de la valeur. Avouez qu’il serait dommage de ne pas prendre un jeu PlayStation 2 un peu obscur, comme un Rule of Rose ou Sengoku Anthology, qu’un exposant proposerait à 20€ mais que vous décideriez de ne pas prendre parce que quand même, “un jeu PS2 à 20€ en brocante, c’est trop cher” !

Penser que tout est forcément d’époque

Des vieux jeux vidéo sur un stand dans une brocante sont forcément des originaux qui traînent dans un tiroir ou un carton depuis des années voire des décennies, vous direz-vous. Ce n’est pas aussi simple : la contrefaçon est un fléau qui frappe toutes les industries, et le jeu vidéo n’y échappe absolument pas. Parmi les constructeurs les plus touchés, Nintendo se positionne en tête de liste, les cartouches de jeux Game Boy (principalement la version “Advance”) et DS étant très régulièrement contrefaites. Apparues en masse durant la seconde moitié des années 2000, ces faux ont inondé le marché de l’occasion, ainsi que les stands des brocantes.

Si de très nombreux exposants ignorent totalement qu’ils possèdent de fausses cartouches, certains le savent très bien et n’hésiteront pas à dire que leurs jeux sont garantis d’époque, comptant sur la naïveté (ou l’ignorance) de leurs acheteurs pour s’en délester. Heureusement, la qualité d’impression souvent grossière de ces reproductions, que ce soit au niveau de la jaquette de la boîte ou de l’étiquette de la cartouche, les trahit assez rapidement. Mieux encore : les fausses cartouches DS ne sont pas lisibles sur une Nintendo DSi / DSi XL ou sur n’importe quelle console de la gamme 3DS. De quoi les repérer facilement si vous avez de quoi les tester sur place. Notez enfin que ces contrefaçons sont assez différentes des reproductions de bien meilleure qualité fabriquées au cours des dernières années, vendues principalement sur internet et, hélas, dans certains magasins spécialisés qui ont au moins la décence de le mentionner.

Négliger les petites brocantes isolées

Vous avez prévu de passer une bonne partie de votre dimanche en brocantes – et oui, avec un “S” car vous ne comptez pas faire le tour d’une seule ? D’abord, vous avez raison : si vous êtes véhiculé et pouvez vous déplacer d’une commune à l’autre pour visiter plusieurs brocantes le même jour, il serait dommage de vous en priver. Toutefois, ne vous focalisez pas uniquement sur celles accueillant le plus grand nombre d’exposants, souvent très bien notées par les sites spécialisés en vide-greniers, ni sur les plus accessibles. De nombreux petits vide-maisons parfois terriblement isolés peuvent cacher de véritables trésors. Surtout, ce type de manifestation est souvent relativement peu fréquenté, augmentant vos chances d’être une des rares personnes intéressées par des perles rares à côté desquelles risquent de passer les revendeurs, qui n’ont généralement pas de temps à perdre avec les brocantes les plus confidentielles. En tout cas, sur le papier…

Ne venir que pour faire de bonnes affaires

Enfin, cela peut paraître bête, mais l’expérience d’un vide-grenier ne repose pas que sur les objets que vous y achèterez, et qui vous apporteront satisfaction si la somme dépensée est faible. Une brocante, c’est aussi (voire avant tout ?) une balade dominicale, la plupart du temps rafraîchissante, et qui n’a pas pour seul but de dénicher des trésors. Et puis, qui sait, peut-être tomberez-vous sur des objets, “vintage” ou non, que vous n’aviez pas forcément en ligne de mire mais que vous serez heureux de trouver et de ramener chez vous, que ce soit pour garnir une collection ou tout simplement parce qu’ils seront très utiles !