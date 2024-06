WhatsApp ajoute un nouveau paramètre pour partager des photos, vous l’attendiez depuis très longtemps

WhatsApp offre désormais la possibilité d'envoyer des photos et vidéos en haute définition par défaut. Cette nouvelle fonctionnalité vise à améliorer la qualité des médias partagés sur la plateforme.

WhatsApp a récemment déployé une mise à jour majeure de son interface pour les utilisateurs iOS et Android. Ce changement a introduit un design plus moderne avec des améliorations du mode sombre et de la navigation. Cependant, il manquait encore une fonctionnalité clé pour parfaire la plateforme : la possibilité de partager des photos et vidéos en haute définition facilement.

Mais c’est bientôt fini, WhatsApp est actuellement en train de déployer une nouvelle fonctionnalité qui permet de définir la qualité HD comme option par défaut pour l'envoi de photos et vidéos. Jusqu'à présent, ces dernières étaient automatiquement compressées, et bien qu'il est déjà possible de les envoyer images dans leur format original, ce processus est long et fastidieux car il doit être effectué photo par photo. Désormais, cette option peut être appliquée automatiquement pour tous les fichiers.

Voici comment activer l’option d’envoi des photos en HD par défaut

La dernière mise à jour de WhatsApp simplifie le partage de médias en haute qualité sans avoir à les envoyer sous forme de pièce jointe. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les photos et vidéos envoyées seront marquées par un label HD dans le coin inférieur gauche comme précédemment, ce qui garantit leur qualité visuelle supérieure.

Contrairement à la méthode qui permet d’envoyer les photos en les sélectionnant une par une dans leur format originel, la qualité HD n’est pas totalement sans perte. Elle présente tout de même une amélioration de taille par rapport à la compression habituelle de WhatsApp. Vous pouvez désormais vérifier si vous avez accès à cette option :

Allez dans les paramètres de l'application

Ouvrez “Stockage et données”

Sélectionnez “Qualité de téléchargement des médias”

Il est important de noter que les fichiers HD utilisent plus de bande passante et d'espace de stockage, ce qui pourrait être un inconvénient pour certains utilisateurs ou dans les zones a faible couverture. Cependant, pour ceux qui privilégient la clarté des photos et vidéos, ce compromis est largement acceptable.