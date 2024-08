C’est l’un des jeux vidéo les plus attendus de la rentrée et il compte bien nous occuper un moment. Space Marine 2 dévoile sa feuille de route pour les mois à venir

Warhammer 40K : Space Marine 2 est l'un des jeux les plus attendus de cette rentrée et les développeurs de Saber Interactive compte bien occuper les joueurs pendant un bon moment. La preuve avec cette feuille de route des contenus à venir.

Alors que la période estivale s'apprête à toucher à sa fin, la rentrée vidéoludique s'annonce d'ores et déjà palpitante pour les joueurs avec de nombreux titres comme Star Wars : Outlaws, Age of Mythology : Retold, World of Warcraft : The War Within ou encore un certain Space Marine 2.

Le jeu, basé dans l'univers de Warhammer 40K, est attendu sur PlayStation 5, Xbox Series et PC ce 9 septembre 2024. Ce titre promet des combats intenses et spectaculaires, avec des centaines d'ennemis à l'écran. Pour ce faire, Space Marine 2 reprend notamment le système de horde développé par Saber Interactive sur leur précédent titre, à savoir le sympathique World War Z.

Tout le monde aura de quoi faire sur Space Marine 2

Concrètement, le jeu proposera déjà à sa sortie pas mal de contenus. En plus de la campagne solo jouable intégralement en coopération, les joueurs pourront s'entraider dans le mode Opérations (des missions annexes scénarisées) ou s'écharper joyeusement dans le mode PVP Guerre Eternelle.

Mais bien entendu, le studio et son éditeur Focus Entertainment comptent bien occuper les joueurs sur le long terme. Ils viennent justement de partager la feuille de route des contenus à venir sur Space Marine 2. Et autant dire qu'il y aura de quoi faire, et ce que vous ayez choisi de prendre le pass saisonnier payant ou non.

Fait appréciable, notez que ce Battle Pass permettra seulement de profiter d'éléments cosmétiques supplémentaires (armes et armures notamment). En revanche, les nouvelles armes, modes de jeu ou ennemis seront accessibles à tous.

Space Marine 2 promet déjà une avalanche de contenus

Tout d'abord et dès le mois de septembre, la version PC du titre prendra officiellement en charge les écrans ultra large. De quoi rassurer les propriétaires de dalle en 21:9. Les joueurs pourront également créer des serveurs privés pour le PVE, tandis que la Barge de bataille (ndrl : le hub central du jeu) accueillera une arène. Pratique pour dérouiller un frère d'arme avec votre pistolet Bolter entre deux missions.

Une autre vague de contenus est attendue d'ici la fin d'année 2024 avec la saison 2 du titre. Elle comprendra notamment :

de nouvelles missions pour le mode Opérations

une nouvelle difficulté Mortel

le pistolet Neo-Volkite

le pack de skins Premium Dark Angels pour les possesseurs du pass

Les saisons 3 à 4 débarqueront quant à elle en 2025, sans plus de précision pour l'instant. Elles apporteront :

de nouvelles missions pour le mode Opérations

un nouveau mode de jeu PVP

de nouvelles cartes pour le PVP

de nouveaux ennemis

un système de prestige

de nouvelles salles dans la Barge de bataille

le mode Horde

de nouvelles armes

Pour rappel, Focus Interactive a d'ores et déjà publié la configuration PC recommandée pour profiter de Space Marine 2 dans les meilleures conditions.