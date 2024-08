Ce jeu vidéo s’annonce comme la grosse claque de la rentrée, mais votre PC pourra-t-il le faire tourner ?

Warhammer 40K Space Marine 2 débarque le 9 septembre prochain sur PC et consoles. Ce jeu s’annonce comme la grosse surprise de la rentrée. Votre ordinateur sera-t-il capable de le faire tourner ? Jetez un œil aux configurations recommandées pour le savoir.

Warhammer 40K Space Marine est sorti en 2011 et même s’il a contenté les fans de la licence, il n’a pas vraiment marqué l’histoire du jeu vidéo. Le studio Saber Interactive a tout de même décidé de lui offrir une suite treize ans plus tard. Cette fois, plus de compromis, puisque Warhammer 40K Space Marine 2 est pensé pour satisfaire les rêves les plus fous des fans.

Au fil des mois, Space Marine 2 s’est petit à petit dévoilé, attisant d’abord la curiosité, puis l’envie. Il faut dire que le pitch est séduisant : aux commandes d’un Space Marine, il vous faudra traverser des niveaux infestés de Tyranides pour la gloire de l’Empereur. Aucune concession sur l’action, puisqu’on nous promet un rodéo endiablé à la Gears of War. Les vidéos distillées ont fait monter la sauce et nous avons peut-être là l'une des grosses surprises de la rentrée.

Votre PC pourra-t-il faire tourner Warhammer 40K Space Marine 2 ?

Le jeu débarquera sur PlayStation 5 et Xbox Series, mais aussi sur PC dans une version qui s’annonce déjà magnifique. Mais votre machine sera-t-il capable de le faire tourner ? Saber Interactive a enfin publié les configurations requises.

Comme on peut le voir, il ne faudra pas forcément une bête de guerre pour le lancer, puisqu’une GeForce GTX 1060 ou une Radeon RX 580 suffira. Cependant, il faudra se contenter d’un piètre combo 1080p/30FPS en Low. Pour jouer en 1080p/60FPS avec les réglages en Ultra, il faudra avoir au minimum une RTX 3070 ou une RX 6800. Et nous ne parlons que de la carte graphique ! Pour ceux qui jouent en 1440p ou en 4K, un PC très performant sera donc nécessaire.

Warhammer 40K Space Marine 2 proposera une campagne solo endiablée dans l’univers sans pitié de Warhammer 40K. Les différents trailers savamment distillés promettent monts et merveilles, le jeu rêvé pour les fans. Pour ceux qui aiment jouer en ligne, un mode multijoueur sera aussi disponible. Une séquence de gameplay a été diffusée et là encore, ça promet du bon. Warhammer 40K Space Marine 2 sortira le 9 septembre prochain sur consoles et PC (Steam).