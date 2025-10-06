C’est l’IA qui juge votre travail désormais, bientôt la fin des managers ?

L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée pour juger des performances des salariés, ce qui tend à rendre les postes de managers obsolètes. Une nouvelle menace sur le monde du travail ?

C'est un passage obligé pour l'immense majorité des salariés, surtout dans le secteur tertiaire. Une fois par an au minimum, votre travail fait l'objet d'une analyse aboutissant à la rédaction d'un rapport. Il sert de base à l'entretien annuel entre vous et votre supérieur direct. Pour ce dernier, l'idée est de faire un point sur vos points forts et vos axes d'amélioration. Pour vous, c'est un bon moyen de négocier une augmentation.

Établir ce compte-rendu prend du temps des deux côtés. Vous devez fournir des éléments qui seront ensuite synthétisés. Mais selon une étude de la firme ZeroBounce, c'est de moins en moins le cas. L'intelligence artificielle prend la relève dans des proportions surprenantes. À tel point que l'on peut se demander si les dirigeants ne vont pas déléguer les tâches de managers à un programme automatisé.

L'intelligence artificielle analyse les performances des employés à la place des managers

Selon le sondage réalisé auprès de 1 000 professionnels américains, 41 % des managers se servent de l'IA pour écrire le rapport de performances d'un salarié, en partie ou en totalité. Ils semblent s'en cacher puisque 26 % des salariés interrogés soupçonnent avoir reçu une telle synthèse IA sans en avoir la preuve. À ce compte-là, difficile de savoir si son travail est jugé par un humain ou une machine. Certains diront que l'objectivité d'un programme permet de gommer d'éventuels biais (favoritisme, a priori…), d'autres déploreront justement l'absence de ressenti.

Lire aussi – De plus en plus de gens utilisent l’IA au travail et il y a deux bonnes raisons à ça

Encore un exemple allant dans le sens de ceux persuadés que l'intelligence artificielle va remplacer les humains au travail. Les résultats compilés par ZeroBounce montrent également que les employés ne sont pas en reste. Presque un quart (24 %) se servent de l'IA quotidiennement pour rédiger des mails en lien avec le travail. Pire : 5 % ont déjà abandonné la rédaction d'un message parce que le chatbot qu'ils utilisent était en panne. De là à imaginer un futur où l'IA répond à l'IA, il n'y a qu'un pas.