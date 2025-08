De plus en plus de salariés font semblant d’utiliser l’IA pour cette raison surprenante

L’intelligence artificielle est partout, même là où elle n’est pas utilisée. Aux États-Unis, de nombreux salariés affirment faire semblant de s’en servir. Une stratégie étonnante qui en dit long sur la peur de disparaître face aux nouvelles technologies.

Depuis plusieurs mois, les alertes sur l’impact de l’intelligence artificielle sur l’emploi se multiplient. Bill Gates estime que la plupart des métiers pourraient être largement remplacés d’ici dix ans, à l’exception de quelques professions très spécialisées. Chez Amazon, son PDG a déjà prévenu ses employés : l’IA fera disparaître certains postes, et ce changement est inévitable. Dans ce climat incertain, la peur de devenir inutile pousse certains à se réinventer… ou à tricher.

Une enquête menée par le cabinet Howdy.com révèle que 1 salarié américain sur 6 prétend utiliser l’IA dans ses tâches quotidiennes, sans que ce soit réellement le cas. Un comportement motivé par la peur d’être dépassé par des collègues plus technophiles, et en particulier les ingénieurs qui maîtrisent parfaitement ces outils. Comme le souligne The Register, ce ne sont pas les intelligences artificielles elles-mêmes qui inquiètent, mais bien les humains qui savent s’en servir. Face à des attentes de plus en plus floues de la part des entreprises, beaucoup de salariés adoptent des stratégies pour rester “dans le coup”.

Des salariés prétendent utiliser l’IA pour rester crédibles face aux ingénieurs formés

Cette tendance s’explique par un décalage croissant entre les discours des entreprises et la réalité du terrain. D’un côté, on incite les employés à intégrer l’IA pour améliorer leur productivité. De l’autre, une partie d’entre eux n’a ni les compétences, ni les moyens de se former correctement. Selon l'enquête, 25 % des salariés censés utiliser l’intelligence artificielle n’ont reçu aucune formation. Résultat : certains abandonnent et préfèrent simplement faire croire qu’ils maîtrisent ces technologies. Une manière de survivre dans un environnement où celui qui semble le plus moderne passe pour le plus compétent.

D’autres études confirment cette contradiction. L’indice Slack Workforce montre que près de la moitié des employés de bureau hésitent à dire qu’ils utilisent l’IA, de peur de paraître fainéants ou moins créatifs. On assiste donc à une double stratégie : certains font semblant d’utiliser ces outils pour rassurer leur hiérarchie, d’autres les utilisent en cachette. Dans les deux cas, le malaise est réel. Et même si cette technologie ne remplace pas encore les travailleurs, elle transforme déjà leur comportement, leurs attentes… et leurs angoisses.