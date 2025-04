C’est le gros jeu de la Playstation 5 de 2025, et il a enfin une date de sortie

Bonne nouvelle pour tous les fans de Ghost of Tsushima. Sony et les développeurs talentueux de Sucker Punch viennent enfin de dévoiler la date de sortie de Ghost of Yotei sur PlayStation 5. Plus que quelques mois à attendre avant de pouvoir découvrir cette nouvelle aventure sous le signe de la vengeance.

Après sa première présentation en septembre 2024, on attendait avec impatience de découvrir la date de sortie de Ghost of Yotei, la suite de l'excellent Ghost of Tsushima. Bonne nouvelle, Sony et les développeurs talentueux de Sucker Punch viennent enfin de mettre fin à ce suspens de plusieurs mois.

Les fans pourront donc se lancer dans cette nouvelle aventure sanglante dès le 2 octobre 2025 en exclusivité sur PS5 ! “Cela fait presque 5 ans que nous avons publié Ghost of Tsushima, et depuis tout ce temps, nous travaillons d'arrache-pied pour rendre Ghost of Yotei véritablement unique. Bien que l'histoire des deux jeux ne soit pas liée, c'était important pour nous de faire une suite digne de l'aventure de Jin, et nous avons hâte de vous faire découvrir la quête de vengeance d'Atsu cette année”, écrit Andrew Goldfarb, responsable de la communication du studio.

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule (enfin peut-être), Sony a profité de l'occasion pour dévoiler une bande-annonce inédite du titre. On y apprend bien plus sur l'histoire du jeu, et surtout sur les motivations de la principale protagoniste, à savoir Atsu. Tout juste âgée de 6 ou 7 ans, la jeune Atsu assiste impuissante à l'assassinat de toute sa famille par un gang de hors-la-loi connu sous le nom des Six de Yotei.

Une histoire de vengeance, mais pas que

Laissée pour morte, elle revient 16 ans plus tard dans sa région natale, bien décidée à décimer un par un les responsables de son malheur. Sur sa ceinture, inscrite en lettres de sang, six noms : le Serpent, l'Oni, le Kitsune, l'Araignée, le Dragon et le seigneur Saito. Si la vengeance sera donc au centre de l'intrigue, Astu va rencontrer durant son périple meurtrier des alliés improbables et nouer des relations qui l'aideront à donner un sens nouveau à sa vie.

Notez bien que le trailer nous permet également d'avoir un bref aperçu des nouvelles armes à disposition des joueurs. Et oui, le katana ne sera pas notre seul outil pour envoyer nos ennemis en enfer. On pourra également les embrocher à coup de lance, ou les entailler à distance grâce à notre kurisagama.

Pour les plus impatients, sachez que les précommandes pour Ghost of Yotei seront officiellement ouvertes dès ce 2 mai 2025 à partir de 10h, heure de Paris. Le jeu sera vendu dans son édition standard au prix de 79,99 € (en physique comme en numérique). Une version Deluxe numérique, affichée à 89,99 €, sera également disponible. Et pour les fans absolus, une édition Collector est aussi dans les tuyaux et comprendra notamment une réplique taille réelle du masque de Fantôme d'Atsu. Sony préfère attendre un peu avant d'annoncer le tarif, mais sauf bonne surprise, ce sera probablement exorbitant.