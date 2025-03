C’est le film le plus cher jamais produit par Netflix, mais les critiques sont déjà catastrophiques

Le film The Electric State, réalisé par les frères Russo et mettant en vedette Millie Bobby Brown et Chris Pratt, est sur le point de sortir sur Netflix le 14 mars. Cependant, les premières critiques sont loin d'être encourageantes, avec un score actuel de 22 % sur Rotten Tomatoes, ce qui constitue un record négatif pour les réalisateurs.

Seulement 22 %, c’est le score sur Rotten Tomatoes malheureux de The Electric State, la nouvelle super-production de Netflix. Ce score décevant s'ajoute à une série de critiques négatives pour les frères Russo, qui ont quitté l'univers Marvel après Avengers Endgame pour se concentrer sur leur société de production AGBO. Malheureusement, leurs projets récents, tels que Cherry et The Gray Man, ont reçu des critiques mitigées, et Citadel n'a pas non plus réussi à convaincre. The Electric State semble suivre cette tendance, malgré un casting prestigieux et un budget important. Pour rappel, le film a coûté pas moins de 350 millions de dollars, le plus cher de tous les temps sur Netflix.

Le film est basé sur le roman graphique de Simon Stålenhag et suit une adolescente qui traverse l'Amérique avec un robot et un contrebandier pour retrouver son frère dans un monde post-apocalyptique. Les 18 critiques soulignent que le film a dilué le matériau source, manquant de charme et d'originalité. Cette réception négative intervient alors que les frères Russo préparent leur retour dans l'univers Marvel avec Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars.

Un échec malgré un budget record

The Electric State est le film le plus coûteux jamais produit par Netflix, mais ce budget n'a pas suffi à garantir un succès critique. Les critiques décrivent le film comme un « véhicule sans âme » pour Millie Bobby Brown, avec une histoire qui manque de profondeur par rapport au roman graphique original. Le message sur la nécessité de se déconnecter de la technologie pour se reconnecter humainement est jugé banal et peu original.

Les frères Russo ont toujours réussi à briller dans l'univers Marvel, mais leurs projets en dehors de ce cadre semblent avoir du mal à convaincre. Cette situation soulève évidemment des questions sur leur capacité à créer des films mémorables sans le soutien de l'univers Marvel. The Electric State pourrait être un signal d'alarme pour Netflix, qui mise sur des productions coûteuses pour attirer les abonnés, mais qui doit également garantir une qualité artistique pour maintenir la fidélité de son public.