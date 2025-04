Pink Floyd à la bande-son, Dali, Orson Welles ou encore Mick Jagger au casting… Ce film est le plus ambitieux de tous les temps, et pourtant, vous ne l’avez jamais vu. Projet fou ou révolutionnaire ? Échec ou poursuite d’un rêve ? Ce sera à vous d’en décider.

The Alien de Satyajit Ray, Newt de Pixar, Slipstream de Steven Spielberg… Vous n’avez jamais vu ces films et c’est normal : ils ont tous été annulés, que ce soit pour des questions de budget ou parce que le résultat était jugé trop mauvais.

Si sur Netflix et Prime Video, les films pourraient débarquer un an à peine après leur sortie au cinéma, il existe des films qui ne sortiront jamais, même au cinéma. Au premier rang de ceux-ci, un projet pharaonique avorté après plusieurs années de préparation. On vous raconte… Silence, moteur, action !

Le film le plus ambitieux de tous les temps

Réaliser le plus grand film de science-fiction de l’histoire et révolutionner le cinéma : telles étaient les ambitions prométhéennes du réalisateur pour son adaptation d’un bestseller de la science-fiction. Pour ce faire, il mobilise toute une armée de « guerriers artistiques » :

Jean « Moebius » Giraud , bédéaste français,

, bédéaste français, Dan O’Bannon , scénariste spécialiste des effets spéciaux,

, scénariste spécialiste des effets spéciaux, Hans-Ruedi Giger et Chris Foss, créateurs des décors.

Pour la bande originale, le réalisateur veut Pink Floyd et Magma. Au casting ? Mick Jagger, Orson Welles, David Carradine, ou encore Salvador Dalí. Ce dernier, qui exige d’être « l’acteur le mieux payé d’Hollywood », réclame 100 000 dollars par heure, rien que ça. La rumeur raconte que le réalisateur lui aurait proposé cette somme… à la minute !

Le film est prévu pour durer minimum 12 heures – le réalisateur n’en démordra pas – et comporter un plan-séquence de plusieurs minutes montrant une traversée de l’Univers suivie d’une bataille intergalactique. Rien ne garantit que les technologies utilisées à l’époque pour les effets spéciaux auraient été à la hauteur de ces ambitions…

En deux ans, 3 000 dessins sont réalisés par Moebius, le scénario est peaufiné, les costumes sont créés… Le budget prévisionnel du film atteint les 15 millions de dollars (soit 50 millions aujourd’hui), alors qu’à l’époque, Star Wars en avait coûté « seulement » 11. La production a réussi à financer son projet à hauteur de 10 millions de dollars, mais réticente, Hollywood sonne le glas en refusant d’apporter les 5 millions manquants. Cela aurait pu signer la fin de l’histoire de ce film aux ambitions exorbitantes, mais le destin en a décidé autrement…

Dune de Jodorowsky, un film-fantôme qui hante l'histoire du cinéma

En 1975, Michel Seydoux propose à Alejandro Jodorowsky de réaliser l’adaptation cinématographique du roman de Frank Herbert, Dune, bestseller mondial paru seulement 10 ans auparavant. Le cinéaste d’origine chilienne, reconnu pour ses films déjà cultes, El topo et La Montagne sacrée, accepte sans même l’avoir lu et projette de réaliser un film aux ambitions audacieuses – pour ne pas dire démesurées.

Progressivement, Jodorowsky s’affranchit de l’œuvre d’Herbert au profit de sa propre interprétation du roman : son Dune sera une aventure spatiale et métaphysique destinée à chambouler le cinéma international. La suite, vous la connaissez : trop cher, trop fou, le film demeurera à jamais un rêve inachevé…

Mais l’histoire ne s’arrête pas là ! Si Dune de Jodorowsky n’existe pas en tant que film, son héritage est bien là. Selon Jodorowsky, Hollywood aurait saboté son projet parce qu’il n’était pas assez hollywoodien. Il estime que le storyboard a circulé dans tous les grands studios… et profondément et durablement influencé le monde de la science-fiction et certaines de ses œuvres majeures. Parmi elles : Alien de Ridley Scott, sur lequel ont travaillé O’Bannon et Giger ; ou encore Prometheus, du même réalisateur, qui, près de 40 ans après, emprunta au film non avenu la montagne à visage.

Et ce n’est pas tout ! Le Dune inachevé de Jodorowski a surtout inspiré… Dune de Jodorowsky, un film documentaire de 90 minutes réalisé par Franck Pavich.

Dune de Jodorowsky, un métafilm

Plus de 30 ans après l’abandon de Dune, Frank Pavich, grand admirateur de Jodorowski, parvient à réunir le cinéaste chilien et Michel Seydoux. Ensemble, ils créent un film sur ce film : Dune de Jodorowsky.

Pavich réinvestit le matériau préparatoire impressionnant de Dune et en interviewe les protagonistes. Pour lui, Dune est une bonne histoire, contrairement à grand nombre de projets inachevés : même sans avoir existé à l’état de film, Dune aurait « changé le monde ». Il présente l’histoire de ce film non pas comme celle d’un échec, mais comme celle « d'un artiste qui transforme une déconvenue en grand succès ». Après tout, la version de Jodorowski existe au format papier, sous forme documentaire… et à travers son influence.

Et si l’histoire « de Dune est un voyage fascinant à travers la créativité et l'imagination, un récit sur la quête incessante d'un rêve », Dune de Jodorowsky se veut être une œuvre universellement inspirante. Présenté lors de la Quinzaine des réalisateurs – aujourd’hui des cinéastes –, une sélection parallèle du Festival de Cannes, le documentaire remporte plusieurs prix :

Utopiales de 2013 : Grand Prix du Jury et Prix Syfy du public,

Boston Society Film Critics Awards 2014 : deuxième place du meilleur film-documentaire

National Board of Review Awards : top 2014 des meilleurs films-documentaires

Sorti en salles en 2016, vous pouvez notamment le retrouver sur Prime Video.

Source : Nour Films