Sur Netflix et Prime Video, les films pourraient débarquer un an à peine après leur sortie au cinéma

Netflix et Amazon seraient en négociation pour accélérer encore plus la chronologie des médias. Le délai entre la sortie au cinéma et l'arrivée sur les deux plateformes de streaming passerait à 12 mois.

La chronologie des médias pourrait encore changer. Rappelons que derrière cette expression se cache les délais que chaque diffuseur doit respecter avant de pouvoir proposer sur son service un film sorti au cinéma. Les plateformes n'ont qu'un seul objectif : raccourcir au maximum le temps d'attente, en s'assurant d'être plus rapides que leurs concurrents. Actuellement, c'est Canal+ qui est en tête avec seulement 6 mois entre la diffusion en salle et sur les chaînes du groupe. Récemment, Disney+ a obtenu une belle réduction en passant de 17 à 9 mois.

On se doute que les deux autres acteurs majeurs du streaming que sont Netflix et Prime Video n'allaient pas rester les bras croisés, d'autant qu'ils sont assez loin dans la course avec des délais respectifs de 15 et 17 mois. Il se trouve justement que le secteur du cinéma seraient en négociation avec les géants américains. En imaginant que les discussions aboutissent, le résultat mettra les deux plateformes sur un pied d'égalité en les forçant à attendre 12 mois seulement.

Netlix et Prime Video pourraient modifier la chronologie des médias en France

La nouvelle a de quoi réjouir les abonnés, tout en faisant grincer les dents de Canal+. Le groupe a déjà eu du mal à digérer l’accélération soudaine de Disney+ même si au final, il n'a pas donné suite à sa menace de réduire ses investissements dans le cinéma français. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Netflix et Prime Video devront aussi promettre d'injecter de l'argent dans le secteur pour obtenir un changement de la chronologie des médias en leur faveur.

Pour le moment, nous ne connaissons pas les détails des conversations. Il faudra également attendre pour mesurer l'impact éventuel de la modification sur les ventes des supports physiques (4 mois après la sortie cinéma) et sur les chaînes de télévision gratuites (22 mois après).

