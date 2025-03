C’est la console la plus vendue de tous les temps et elle fête cette année ses 25 ans d’existence. Découvrez l’histoire incroyable de la PlayStation 2

La PlayStation 2 fête cette année ses vingt-ans ! Une console mythique qui a marqué toute une génération de joueurs. C’est bien simple : presque tout le monde l’avait. Aujourd’hui, nous vous racontons son histoire fascinante.

Console la plus vendue de tous les temps, la PlayStation 2 vient de fêter son vingt-cinquième anniversaire. Sortie il y a un quart de siècle, le monolithe noir de Sony a marqué les esprits avec des jeux d’exception et des expériences restées dans les mémoires. Malgré une première année timide, elle a su prendre son rythme de croisière pour délivrer des œuvres incroyables. À l’occasion de cet évènement, Phonandroid a décidé de revenir sur les coulisses et les moments marquants qui ont fait de l’histoire de la PS2 l’une des plus belles du jeu vidéo.

Pour expliquer le cheminement mouvementé de la PlayStation 2, il est absolument indispensable de se remettre dans le contexte. À la fin des années 1990, la PlayStation première du nom règne en maître sur la galaxie jeu vidéo. Si la Nintendo 64 fait son petit bonhomme de chemin, la Saturn est éclipsée au profit d’une Dreamcast qui est là pour redynamiser le marché. Dans les coulisses de Sony, les gérants de l’entreprise ne craignent pas vraiment la console de SEGA, mais comprennent qu’il va falloir taper fort pour réitérer le succès stratosphérique de leur première machine.

Une console sur le feu depuis 1996 ?

En réalité, à cette période, Sony est déjà en réflexion depuis de longs mois. Dès 1996, Ken Kutaragi, le célèbre ingénieur à l’origine de la PS1, a estimé que la technologie évoluait tellement vite qu’il ne fallait pas attendre pour nouer des contacts avec des entreprises spécialisées dans les semi-conducteurs et les puces graphiques. Finalement échaudée par des coûts de production jugés trop élevés, Sony décide de tout réaliser en interne. Il faudra plusieurs années pour que l’architecture de la future console se dessine. Après un premier aperçu de son architecture en mars 1999, la nouvelle machine est finalement révélée au monde le 13 septembre 1999. Son design, très futuriste, est en vérité un héritage d’une version compact de l’ordinateur Falcon 030 d’Atari jamais commercialisée. Il ne reste alors que très peu de temps aux ingénieurs pour finaliser la bête.

Lancée au Japon le 4 mars 2000, la PlayStation 2 rencontre un succès immédiat, mais les jeux peinent à convaincre pleinement. Ce jour-là, à l’exception de Ridge Racer V qui affiche un beau score, le titre le plus vendu de la machine n’est autre que… le DVD de Matrix. Pendant plusieurs mois, la PS2 rencontre quelques turbulences (problèmes techniques, jeux moins impressionnants que sur Dreamcast…) qu’elle parvient à gommer avec son arrivée aux États-Unis le 26 octobre 2000 et en Europe le 24 novembre 2000. Entre-temps, la PS2 a en effet profité d’un élargissement de son catalogue et d’optimisations techniques lui permettant de gommer certains problèmes. La France sera néanmoins marquée par le triste évènement du lancement de la machine au Virgin Megastore des Champs-Élysées. Ou quand la fête s’est transformée en un champ de bataille…

La ps2 passe à la vitesse supérieure

En misant sur une architecture aussi puissante, Sony a néanmoins dû faire face à des problèmes que n’avait pas rencontré la PlayStation. En effet, à l’inverse de la machine grise, le monolithe noir est beaucoup plus difficile à dompter pour les développeurs. Pour maîtriser son processeur, le fameux Emotion Engine, cela demande un temps considérable et il faut, en plus, lutter contre une mémoire vidéo qui est bien plus faible que celle de la Dreamcast. Pour la presse spécialisée et les acheteurs qui sont allégés de 2 999 francs (environ 670 euros avec l’inflation), la pilule a un peu de mal à passer, malgré des jeux vraiment sympas comme Tekken Tag Tournament, SSX, Midnight Club ou TimeSplitters.

Le vrai tournant a lieu en 2001, d’abord avec la sortie du jeu Onimusha Warlords puis celle de Gran Turismo 3 A-Spec. Le premier, finalisé à 50 % sur PlayStation, va faire le saut de génération pour devenir l’une des premières claques de la PlayStation 2. Bien que reposant sur un gameplay proche de Resident Evil avec des caméras fixes, le jeu parvient à séduire grâce à une réalisation en béton, une ambiance géniale et deux protagonistes charismatiques. Le second, quant à lui, frappe très fort en faisant entrer Gran Turismo dans une nouvelle dimension. Celui qui s’écoulera à 15 millions d’unités est une pépite. Graphismes divins, réglages d’une précision hallucinante, gameplay encore plus réaliste… c’est un sans-faute et tous les observateurs sont désormais d’accord pour dire que la PlayStation 2 s’annonce comme une révolution. Ils ne croient pas si bien dire…

Des jeux et des expériences uniques

À la fin de l’année 2001, Sony lance un certain Grand Theft Auto III, plus communément appelé GTA III. Achetée pour une « bouchée de pain » auprès de Rockstar (ou plutôt de son éditeur, Take Two), l’exclusivité devient un phénomène en quelques semaines. Vendu à 40 euros, le jeu va littéralement éclipser le futur State of Emergency, l’autre jeu faisant partie du deal avec Rockstar, mais sur lequel Sony comptait beaucoup plus. Dès lors, plus rien ne va arrêter la PlayStation 2 et la machine va littéralement dévorer le marché des consoles 128-bits, malgré la résistance de la Gamecube et la Xbox. Pendant sa longue carrière, elle fera naître des licences et jeux d’exception, comme God of War, Jak & Daxter, Metal Gear Solid 2 et sa suite, ICO, Shadow of the Colossus, Final Fantasy X & XII, Okami, Devil May Cry, Sly Racoon, Onimusha, Yakuza ou encore Kingdom Hearts.

Si la PlayStation 2 a tenté d’innover dans la proposition de son catalogue, elle s’est aussi essayée à des expériences qui ont marqué les esprits. Pour diversifier son public constitué de gamers passionnés, elle s’est tournée vers le karaoké avec les micros et les jeux Singstar. Il en fut de même avec l’EyeToy, une caméra qui permettait, avec un jeu dédié, de s’amuser via la détection de mouvements. La PS2 a poussé le délire jusqu’à proposer un buzzer avec le jeu de quizz BUZZ. En parallèle, pour lutter contre l’émergence du online sur Xbox, elle a tenté de démocratiser le jeu en ligne avec des titres comme Final Fantasy XI ou une licence comme SOCOM. Et que dire de son relooking qui est, sans aucune doute possible, l’un des plus réussis à ce jour ?

Une console inoubliable

La deuxième console de Sony a été de toutes les innovations et ce n’est pas un hasard si elle résonne dans tant de souvenirs. Elle avait une propension à nous proposer des œuvres complètement loufoques, un peu à l’image de la Dreamcast. On ne compte plus les têtes estomaquées de nos amis en lançant des titres comme Katamari Damacy, Mr. Moskeeto (où on incarne un moustique), Seaman (provenant de la console de SEGA), Gregory Horror Show ou SOS The Final Escape. La première console portable de Sony, la PSP, a d’ailleurs poursuivi dans cette voie. La PS2, c’était tout ça. Elle s’est écoulée à plus de 160 millions d’exemplaires dans le monde et devrait, encore pour quelques temps, conserver sa première place sur le podium des consoles les plus vendues. De notre côté, nous n’avons qu’une hâte : que vous nous racontiez tous vos souvenirs avec cette superbe machine dans les commentaires.