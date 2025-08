Il va falloir réapprendre à passer un coup de fil sur Android, voici pourquoi

L’application Téléphone sur Android continue de changer d’apparence. Google introduit une nouvelle série de modifications dans sa refonte en cours. Plusieurs fonctions familières ont changé de place ou de comportement.

De nombreuses applications Android évoluent depuis plusieurs mois pour adopter une interface plus moderne. Google applique progressivement sa nouvelle charte graphique, baptisée Material 3, à l’ensemble de ses services. L’objectif : uniformiser l’apparence des apps tout en simplifiant leur utilisation. Cette démarche a déjà transformé Photos, Gmail, Google Agenda, ou encore Messages.

L’application Téléphone, utilisée par défaut sur les smartphones Pixel et de nombreuses autres marques, n’échappe pas à cette refonte. Déjà remaniée en juin dernier, elle reçoit aujourd’hui une nouvelle mise à jour avec la version 185. Cette évolution suit toujours les principes du Material 3 Expressive. Le design change, mais aussi l’organisation de l’interface. Selon 9to5Google, ces changements sont pour l’instant en cours de test sur certains appareils via la bêta Android 16 QPR1. Le déploiement est progressif, et tous les utilisateurs ne reçoivent pas les mêmes éléments au même moment.

Google modifie l’interface de Téléphone avec un nouveau menu, un clavier déplacé et plus de gestes

Le clavier numérique, autrefois accessible via un bouton flottant, est désormais déplacé dans un onglet intitulé “Clavier” en bas de l’écran. L’onglet “Favoris” disparaît de la barre de navigation et devient un bouton situé en haut de la liste des appels récents. Les contacts favoris s’affichent toujours sous forme de photos de profil, organisées en carrousel. Le menu latéral, accessible depuis l’icône à trois lignes, regroupe désormais les réglages, les contacts, l’historique des appels et les options d’aide. L’ensemble vise à rendre l’application plus intuitive, mais il faudra un temps d’adaptation pour certains.

Google propose aussi deux gestes différents pour décrocher un appel : soit un balayage horizontal, soit un appui simple sur des boutons “Répondre” et “Refuser”. Ce choix est personnalisable dans les paramètres. Enfin, une petite nouveauté graphique s’invite sur l’écran d’appel : la photo de votre correspondant apparaît désormais dans un cercle légèrement découpé, avec son numéro affiché sous son nom. Le nouveau design n’est pas encore disponible pour tous : le déploiement se fait par étapes et certains utilisateurs conservent encore l’ancienne version.