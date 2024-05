Ces voleurs ont une méthode surprenante pour cambrioler facilement votre maison

De plus en plus de voleurs ont recours à une nouvelle méthode étonnante pour s'assurer de réussir le cambriolage des maisons qu'ils visent. Dans certaines villes, les infractions ont fortement augmenté.



Peut-être plus que pour un appartement, celles et ceux qui habitent dans une maison sont conscients que le risque de cambriolage existe et qu'il vaut mieux tout faire pour le diminuer au maximum. On peut par exemple investir dans un système de surveillance par caméras, qu'il soit intérieur ou extérieur. Les voleurs ne sont pas dupes. Ils savent très bien repérer ce genre de dispositifs et font preuve d'imagination pour passer outre. On pense notamment à l'utilisation de brouilleur Wi-Fi pour les déconnecter le temps du larcin.

Cette pratique de plus en plus répandue a poussé les habitants à connecter leurs caméras en filaire. Cela ne veut pas dire que la maison devient inviolable, mais ça laisse moins de temps au malfrat pour commettre son délit avant l'arrivée de la police. Les cambrioleurs doivent donc trouver un moyen pour “optimiser” leurs méfaits et s'assurer que tout se déroulera le plus vite possible. Dans certaines villes, on commence à comprendre comment ils s'y prennent pour cela et le moins que l'on puisse dire, c'est que la méthode est étonnante.

Voici comment des voleurs s'assurent de réussir le cambriolage des maisons qu'ils visent

Afin d'être sûr que les maisons dans lesquelles s'introduire sont bien vides au moment où le cambriolage est lancé, les voleurs dissimulent des caméras miniatures sans fil en les camouflant pour qu'elles ressemblent à des pierres ou des feuilles. On peut en voir une sur la photo ci-dessous. Une batterie externe est également placée avec pour alimenter l'appareil. Une fois déposée par terre à proximité du domicile souhaité, il ne reste plus qu'à regarder les images transmises sur smartphone ou ordinateur et attendre que les occupants s'absentent pour agir.

Ce sont surtout des villes du sud de la Californie qui sont pour le moment touchées par le phénomène. Les autorités doivent littéralement inspecter chaque pierre ou feuille par terre pour repérer les caméras et encouragent les habitants à faire de même. Espérons que cela ne donne pas des idées dans d'autres pays.

Source : Notebookcheck