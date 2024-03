Comment les cambrioleurs désactivent facilement votre système de sécurité

On a beau installer un système de caméras et d'alarmes sophistiqué pour surveiller son domicile lors de ses absences, les cambrioleurs peuvent le désactiver sans trop de difficultés. Voici comment se protéger plus efficacement.

Quand on part en vacances, il y a toujours dans un coin de notre tête la crainte de rentrer et constater que son domicile a été cambriolé. Certains vont se dire qu'il y a très peu de chances que cela arrive et éviter de s'en faire. D'autres veulent partir l'esprit serein et investissent dans un système de surveillance composé de caméras connectées, en Wi-Fi le plus souvent. De cette manière, des alertes sont envoyées directement sur le smartphone en cas d'événements suspects, voire à une agence de sécurité mandatée pour l'occasion.

Malheureusement, aucun système n'est infaillible, et les cambrioleurs se sont vite adaptés pour trouver un moyen de pénétrer dans les domiciles surveillés de la sorte. Comme l'ont constaté les forces de l'ordre de Los Angeles, pas besoin d'avoir recours à des techniques de hackers dignes de films pour passer outre les caméras et autres alarmes connectées. Il suffit de se procurer un petit appareil facilement accessible sur Internet et de l'activer : un brouilleur de Wi-Fi.

Les cambrioleurs utilisent un simple outil pour désactiver votre système de sécurité

Un brouilleur de Wi-Fi, comme son nom l'indique, envoie un signal inaudible pour nous, mais qui perturbe celui de nos appareils connectés sans fil en surchargeant le réseau. Résultat : le système de surveillance (entre autres) n'accède plus à Internet et ne sert donc plus à rien. Les malfrats peuvent alors entrer par effraction et voler vos biens sans risque d'être repérés par une caméra ou de déclencher une alarme. En France, le simple fait de posséder un bouilleur Wi-Fi est interdit. La peine peut aller jusqu'à 30 000 euros d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Il est pourtant facile d'en acheter en ligne.

Pour se prémunir de ces appareils, la première chose à faire est de connecter son système de sécurité en filaire puis s'assurer que le stockage des images se fait en local et non dans le cloud. Ensuite, il faut recourir aux bonnes vieilles méthodes : prévenir un minimum de gens de son départ, sauf ses voisins pour qu'ils jettent un œil de temps en temps, bloquer l'accès au disjoncteur électrique, bloquer les éventuelles portes coulissantes en plaçant une barre sur les rails inférieurs… Autant ne pas lésiner, on n'est jamais trop prudent.

Source : Los Angeles Times