Ces superordinateurs Nvidia vous permettre de faire de l’IA chez vous à un prix raisonnable

Nvidia dévoile deux superordinateurs personnels taillés pour l'intelligence artificielle. Le DGX Spark et la Station DGX veulent permettre à chacun de travailler sur l'IA à domicile.

Quand on pense à un superordinateur, on imagine généralement une machine qui prend une place énorme, l'équivalent d'une grande pièce voire plus. Et force est de constater qu'en effet, c'est souvent le cas. Ce genre d'infrastructures permet de créer des appareils bien plus puissants que les PC sur lesquels nous travaillons. Une condition indispensable pour effectuer des opérations extrêmement demandeuses en ressources, par exemple celles qui touchent au développement de l'intelligence artificielle.

Lire aussi – Un superordinateur de la taille d’une boîte à chaussures ? Ce géant de la technologie vise l’impossible

Nvidia veut changer ça. La firme connue pour ses cartes graphiques dévoile en effet deux superordinateurs pas plus gros que nos machines personnelles. L'un d'eux est même “le plus petit superordinateur IA au monde” : le DGX Spark, accompagné de sa grande sœur la Station DGX. Ils sont visibles sur l'image qui sert d’illustration principale à cet article. On voit bien qu'en terme de taille, Nvidia n'a pas menti. Que trouve-on à l'intérieur ?

Le DGX Spark et la Station DGX permettent de travailler sur l'IA à domicile

Intéressons-nous d'abord au plus petit modèle. La puce, ou plutôt la “superpuce” qui sert de cœur au DGX Spark est une Nvidia GB10 Grace Blackwell, capable d'effectuer 1 000 billions d'opérations par seconde, soit 1 000 TOPS. Le mini PC embarque 128 Go de mémoire unifiée, ce qui signifie que le processeur et le GPU peuvent s'en servir en même temps. Côté stockage, Nvidia propose du SSD NVMe allant jusqu'à 4 To d'espace.

En toute logique, la Station DGX profite de sa plus grande taille pour faire encore mieux. Elle se sert d'une superpuce GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop. Avec elle, on passe à 20 000 billions d'opérations par seconde, ou 20 pétaflops. La mémoire, également unifié, grimpe à 784 Go. Pas de précision sur le stockage en revanche, même si l'on s'attend à plusieurs To de base.

À quoi peuvent servir les DGX Spark et Station DGX de Nvidia ?

Soyons clairs, acheter l'un ou l'autre de ces superordinateurs n'a pas vraiment d'intérêt à moins que vous entriez dans l'une des catégories citées par Nvidia : “les développeurs d'IA, les chercheurs, les scientifiques spécialisés en données et les étudiants“. Si vous êtes un amateur éclairé et très enthousiaste, cela fonctionne aussi.

L'idée principale derrière ces machines est de permettre de “prototyper, affiner et inférer de grands modèles [de langage] sur [son] ordinateur de bureau“. Pour le dire plus clairement, il s'agit de pouvoir travailler sur l'intelligence artificielle en local, sans avoir à dépendre de serveurs tiers. Notez qu'il est toujours possible de déployer le travail accompli dans le cloud pour profiter de la puissance de calcul d'un centre de données si vous le souhaitez.

Lire aussi – Nvidia annonce l’ère des robots humanoïdes et dévoile un modèle IA open source pour les faire fonctionner

Le prix du DGX Spark ou de la DGX Station n'a pas été dévoilé, sachant que chaque constructeur proposant sa version fixera probablement son propre tarif. Nvidia indique néanmoins qu'un ordinateur à la configuration similaire au DGX Spark coûterait environ 3 000 $ (2 770 € au moment de publier cet article).

C'est un investissement, mais pas aussi élevé qu'on aurait pu l'imaginer. Il n'est pas rare qu'un PC “gamer” affiche un tel prix. Vous pouvez déjà réserver le DGX Spark sur le site de Nvidia, en choisissant un fabricant. Quant à la version Station, elle sera rendue disponible plus tard dans l'année 2025.