Ce superordinateur devient le plus rapide au monde, et c’est grâce à ses nouvelles puces AMD

Le Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) a annoncé que le superordinateur El Capitan, alimenté par des puces AMD, vient de détrôner tous ses concurrents en devenant l'ordinateur le plus puissant de la planète.

Avec une performance stupéfiante de 1,742 exaflops, le nouveau superordinateur El Capitan dépasse largement ses prédécesseurs et redéfinit les limites du calcul haute performance.

La puissance d'El Capitan est presque inimaginable. En une seule seconde, il peut effectuer des calculs équivalents à ce qu'un ordinateur standard mettrait 54 milliards d'années à réaliser. Cette performance représente une augmentation de 45 % par rapport au précédent champion, le superordinateur Frontier, également propulsé par des puces AMD.

Le superordinateur El Capitan utilise des dizaines de milliers de puces AMD

Composé de 11 136 nœuds et équipé de 44 544 processeurs AMD MI300A, El Capitan dispose d'une mémoire principale de 5,4 pétaoctets. Chaque processeur MI300A est un chef-d'œuvre technologique, intégrant 24 cœurs CPU Zen 4, un moteur graphique CDNA 3 et 128 Go de mémoire HBM3, le tout construit sur une architecture de 146 milliards de transistors.

Les applications de cette machine sont aussi impressionnantes que ses performances. La National Nuclear Security Administration prévoit de l'utiliser pour moderniser l'arsenal nucléaire américain, en simulant des explosions et en évaluant la fiabilité des stocks existants. Le système sera également déployé pour des charges de travail en calcul haute performance (HPC) et en intelligence artificielle.

En termes de consommation énergétique, El Capitan consomme plus de 35 mégawatts, mais affiche une efficacité remarquable de 58,89 gigaflops par watt, se classant 18ème au classement Green500 des supercalculateurs les plus efficaces.

Sur la scène internationale, AMD domine désormais le classement Top500, avec cinq des dix supercalculateurs les plus rapides. L'Intel Aurora, autrefois concurrent de premier plan, chute à la troisième place, apparemment toujours aux prises avec des problèmes techniques.

Une chose est claire : avec El Capitan, les États-Unis réaffirment leur suprématie dans le domaine du calcul haute performance, ouvrant de nouvelles perspectives pour la recherche scientifique et technologique. Il reste maintenant à voir si d’autres nations seront ou non en mesure de faire mieux, et si Nvidia, qui souhaite aussi lancer ses propres processeurs, arrivera ou non à détrôner AMD sur ce secteur.