Ces smartphones pliants trichent sur leur finesse… sauf Samsung avec son Galaxy Z Fold 7

Samsung frappe fort avec son Galaxy Z Fold 7. Une étude indépendante révèle qu’il est encore plus fin que ce qu’annonce la marque. Les autres modèles pliables, eux, sont moins honnêtes sur leur fiche technique.

Depuis plusieurs années, la finesse est devenue un critère de plus en plus mis en avant sur les smartphones pliants. Samsung l’a bien compris avec son Galaxy Z Fold 7, qui marque une rupture de design par rapport à ses prédécesseurs. Déjà remarqué pour sa silhouette affinée, il s’avère aujourd’hui qu’il est même plus fin que ce que la fiche technique indique. Une situation rare dans l’industrie, où les chiffres officiels sont souvent optimistes… voire approximatifs.

C’est la Consumer-Centered Enterprise Association, un organisme coréen indépendant, qui a mené une série de mesures précises à l’aide d’un micromètre. Résultat : le Galaxy Z Fold 7 affiche une épaisseur réelle de 8,82 mm, contre 8,9 mm annoncés par Samsung. À l’inverse, plusieurs modèles concurrents comme le HONOR Magic V5, le vivo X Fold 5 ou le Xiaomi Mix Fold 4 dépassent en réalité les chiffres affichés. Certains sont jusqu’à 0,6 mm plus épais que prévu, ce qui change la donne sur un appareil pliant.

Les mesures officielles des smartphones pliants ne sont pas toujours très honnêtes

Le cas du HONOR Magic V5 est particulièrement révélateur. La marque revendique le titre du smartphone pliant le plus fin du marché avec 8,8 mm, mais ce chiffre exclut des éléments pourtant présents sur l’appareil, comme le film de protection interne. Ce dernier ne doit pas être retiré et fait partie intégrante du produit. En comparaison, Samsung intègre bien tous les composants dans sa mesure. Le Galaxy Z Fold 7 reprend donc l’avantage, et s’impose comme le plus fin du marché dans des conditions réelles.

Nous avons pu confirmer cette finesse lors de notre prise en main du Z Fold 7. Avec ses 8,9 mm sur le papier et 215 grammes, ce dernier devient plus pratique à transporter, plus proche d’un smartphone classique en main et dans la poche. L’effort est notable face à des modèles précédents bien plus épais. Si la charnière ou le design général évoluent peu, cette réduction d’épaisseur change vraiment l’usage. Elle permet à Samsung de conserver une avance technique sur un segment où chaque millimètre compte.