Huawei dévoile les MatePad Pro 12X et 12 Pro, des tablettes taillées pour les artistes et les professionnels

Huawei lance deux nouveaux modèles de tablettes, intégrant des fonctionnalités pour la productivité et la créativité. Ces appareils sont conçus pour répondre aux besoins d’un large public, allant des professionnels aux jeunes utilisateurs.

Huawei dévoile aujourd'hui, le 19 septembre 2024, deux nouvelles tablettes : la Huawei MatePad Pro 12,2 pouces et la Huawei MatePad 12 X. Ces modèles viennent compléter la gamme de tablettes MatePad, faisant suite aux versions précédentes comme les MatePad 11 et la MatePad Pro. Disponibles en France dès maintenant, elles se distinguent par des écrans innovants et des outils de productivité avancés, et s’adressent à un public varié, des professionnels aux utilisateurs en quête de créativité.

La Huawei MatePad Pro 12,2 pouces se positionne comme une tablette haut de gamme avec un écran OLED PaperMatte de 12,2 pouces. Celui-ci offre une luminosité maximale de 2000 nits et un taux de contraste HDR de 2 000 000:1, ce qui permet d'afficher des images claires et détaillées, même en plein soleil ou dans des environnements très lumineux. Ces caractéristiques garantissent une meilleure qualité d’image, avec des couleurs plus vives et des noirs profonds. De son côté, la Huawei MatePad 12 X est conçue pour les jeunes utilisateurs, avec un design léger et un écran PaperMatte offrant des couleurs vives et une haute résolution. Les deux modèles fonctionnent sous HarmonyOS, le système d'exploitation de Huawei, optimisé pour une utilisation fluide entre les appareils connectés.

La Huawei MatePad Pro 12,2 pouces propose une formule adaptée aux professionnels avec un clavier Huawei Glide Keyboard 2-en-1 qui permet d’ajouter un stylet pour dessiner ou prendre des notes. L’application GoPaint incluse offre des outils de création numérique interactifs, comme des pinceaux simulant des textures réalistes. Ce modèle permet également d'être rapidement rechargé en seulement 55 minutes grâce à la technologie Huawei SuperCharge 100 W. La MatePad Pro 12,2 pouces est disponible au prix de 849,99 €.

La HUAWEI MatePad 12 X, quant à elle, s’adresse plutôt aux jeunes utilisateurs et innovateurs. Elle est dotée d'un design qui mise sur la légèreté. La tablette intègre des outils comme HUAWEI Notes, qui facilite la prise de notes et le multitâche avec des fonctions d'écran partagé. L’application GoPaint permet aux utilisateurs de profiter de plus de 150 pinceaux numériques professionnels et de textures ajustables. Cela offre plus de flexibilité pour dessiner et peindre de manière réaliste. Ce modèle est disponible en France à partir de 699,99 €.