Huawei va bientôt pouvoir rivaliser avec Windows et Apple avec HarmonyOS PC, , voici à quoi va ressembler ce futur OS

Le design de l'interface utilisateur de HarmonyOS PC a été aperçu sur le site des développeurs de Huawei. Cette nouvelle interface, propre et minimaliste, promet une intégration sur de multiples appareils. Elle marque une nouvelle étape pour la société dans sa stratégie d'expansion.

HarmonyOS est le système d'exploitation développé par Huawei pour remplacer Android sur ses smartphones. Conçu pour rivaliser avec l'OS de Google et iOS, il vise à offrir une alternative complète et indépendante, notamment en réponse aux sanctions américaines. Après s'être développé sur le marché des smartphones et des tablettes, la société s'apprête à le lancer sur PC cette année.

Le design de l'interface utilisateur de HarmonyOS PC, récemment révélé sur le site des développeurs de Huawei, présente une mise en page propre et minimaliste. La barre d'état est située dans le coin supérieur droit de l'écran. Elle affiche des informations telles que l'heure, la batterie, le réseau, le volume et la méthode de saisie. Les icônes sont espacées pour une meilleure lisibilité. La barre Dock, située en bas de l'écran, affiche les applications récemment utilisées et les fonctions importantes et offre une mise en page simple et pratique, plus intuitive que celle de Windows.

Huawei a révélé le design de HarmonyOS PC sur le site de ses développeurs

L'adaptation des applications est un autre aspect clé du design de HarmonyOS PC. Sa conception couvre des applis variées telles que l'audio, la vidéo, les réseaux sociaux, la lecture, le shopping, la finance, et bien plus encore. Des programmes comme Maps et Music bénéficient d'un affichage amélioré des contrôles et des fonctions. Le guide de conception des développeurs de Huawei explique comment ces applications s'adaptent efficacement à diverses interfaces, assurant une utilisation homogène sur différents appareils.

Un point notable est la compatibilité de HarmonyOS PC avec celle des téléphones et des tablettes. L'interface rappelle clairement celle de macOS d'Apple, en utilisant efficacement l'espace pour offrir une vue claire et nette. Le guide de conception explique également comment les nouvelles applications ou fonctionnalités peuvent s'adapter au scénario multi-appareils en démontrant une mise en page réactive avec une meilleure navigation et des fonctionnalités faciles à utiliser. Bien que Huawei n'ait pas encore confirmé la date de lancement de son OS pour PC, des fuites suggèrent une sortie probable en même temps que la série Mate 70 au quatrième trimestre 2024. D'ici là, d'autres révélations sur ce nouveau logiciel sont attendues.

Source : Huawei